На Волині п’яний чоловік викрав чуже авто і злетів у кювет: його судили





Про це йдеться у



За даними слідства, інцидент трапився 20 вересня 2024 року. Чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, незаконно заволодів автомобілем Volkswagen, залишеним власницею з ключами в замку запалювання поблизу магазину.



Проте викрадач не зміг успішно втекти – на шляху до села Нова Вижва, Ковельського району, він з’їхав у кювет і покинув авто на місці пригоди.



Як встановив суд, викрадач діяв навмисно та переслідував корисливі мотиви. Власниці автомобіля було завдано майнової шкоди, оскільки машина вартістю майже 250 тисяч гривень зазнала пошкоджень.



Під час розгляду справи чоловік повністю визнав свою провину. Суд кваліфікував його дії за ч. 2 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) КК України та призначив покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі. Однак, зважаючи на обставини справи, підсудного звільнили від реального покарання, призначивши один рік іспитового терміну.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Старовижівському районному суді розглянули справу щодо місцевого жителя, який, бувши напідпитку, викрав чуже авто та ще потрапив на ньому в ДТП.Про це йдеться у вироку від 7 листопада.За даними слідства, інцидент трапився 20 вересня 2024 року. Чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, незаконно заволодів автомобілем Volkswagen, залишеним власницею з ключами в замку запалювання поблизу магазину.Проте викрадач не зміг успішно втекти – на шляху до села Нова Вижва, Ковельського району, він з’їхав у кювет і покинув авто на місці пригоди.Як встановив суд, викрадач діяв навмисно та переслідував корисливі мотиви. Власниці автомобіля було завдано майнової шкоди, оскільки машина вартістю майже 250 тисяч гривень зазнала пошкоджень.Під час розгляду справи чоловік повністю визнав свою провину. Суд кваліфікував його дії за ч. 2 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) КК України та призначив покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі. Однак, зважаючи на обставини справи, підсудного звільнили від реального покарання, призначивши один рік іспитового терміну.

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