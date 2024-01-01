14 листопада на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
День народження сьогодні святкує прессекретар прокурора Волинської області Наталія Мурахевич (на фото).
14 листопада день народження відзначає генерал-лейтенант у відставці Державної прикордонної служби України Аркадій Яворський. Це - перший командир Луцького прикордонного загону (1992-1996 рр.). Командувач Південного напрямку прикордонних військ України (2001-2004 рр.), Почесний прикордонник України (1998 р.)
Також особисте свято у колишнього голови Володимир-Волинської районної ради Степана Слащука.
У неділю, 14 листопада, іменини відзначають власники таких імен: Адріан, Хома, Кузьма і Дем'ян. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
14 листопада день народження відзначає генерал-лейтенант у відставці Державної прикордонної служби України Аркадій Яворський. Це - перший командир Луцького прикордонного загону (1992-1996 рр.). Командувач Південного напрямку прикордонних військ України (2001-2004 рр.), Почесний прикордонник України (1998 р.)
Також особисте свято у колишнього голови Володимир-Волинської районної ради Степана Слащука.
У неділю, 14 листопада, іменини відзначають власники таких імен: Адріан, Хома, Кузьма і Дем'ян. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
14 листопада на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
У волинському перинатальному центрі влаштували захід для дітей-«поспішайок». ВІДЕО
13 листопад, 22:12
У Луцьку через ожеледицю на дорогах трапилося кілька ДТП.
13 листопад, 22:03
В'язень, який втік із волинської шахти, перебуває «в напрямку Запорізької області»
13 листопад, 21:22