Аварія на водогоні: частина жителів Луцька залишиться без води
Сьогодні, 20:03
Жителів обласного центру Волині повідомили про припинення водопостачання через аварію.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці КП "Луцькводоканал".
Через аварію на магістральному водогоні. Зупинено Дубнівську нососну станцію для локалізації аварії. Через це у частини мешканців відсутнє водопостачання.
Станом на 20:00 комунальники здійснювали переключення ділянок водогонів.
Орієнтовно о 20:30 планується запуск станції. Через аварію може бути понижений тиск води.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці КП "Луцькводоканал".
Через аварію на магістральному водогоні. Зупинено Дубнівську нососну станцію для локалізації аварії. Через це у частини мешканців відсутнє водопостачання.
Станом на 20:00 комунальники здійснювали переключення ділянок водогонів.
Орієнтовно о 20:30 планується запуск станції. Через аварію може бути понижений тиск води.
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