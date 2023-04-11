Аварія на водогоні: частина жителів Луцька залишиться без води

Аварія на водогоні: частина жителів Луцька залишиться без води
Жителів обласного центру Волині повідомили про припинення водопостачання через аварію.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці КП "Луцькводоканал".

Через аварію на магістральному водогоні. Зупинено Дубнівську нососну станцію для локалізації аварії. Через це у частини мешканців відсутнє водопостачання.

Станом на 20:00 комунальники здійснювали переключення ділянок водогонів.

Орієнтовно о 20:30 планується запуск станції. Через аварію може бути понижений тиск води.

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Теги: водопостачання, Луцькводоканал, аварія
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