Обмеження споживання електричної потужності для підприємств: у Луцьку курсуватиме менше тролейбусів

Обмеження споживання електричної потужності для підприємств: у Луцьку курсуватиме менше тролейбусів
У зв’язку із введенням з 13 листопада тимчасових обмежень потужності для промислових споживачів електроенергії зменшено випуск тролейбусів на маршрути.

Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.

А саме:

- Тролейбусний маршрут № 1 «СКФ “Україна” – Корсака Івана – СКФ “Україна”» - 5 тролейбусів,

- Тролейбусний маршрут № 2 «“Новий ринок” – Корсака Івана — ““Новий ринок”» - 5 тролейбусів,

- Тролейбусний маршрут № 12 «Володимирська – Корсака Івана» - 4 тролейбуси,

- Тролейбусний маршрут № 15 «ЦУМ – пр-т Молоді – ЦУМ» (кільцевий рух) - 5 тролейбусів,

- Тролейбусний маршрут № 15 а «ЦУМ – пр-т Молоді – ЦУМ» (кільцевий рух) - 5 тролейбусів.

"Кількість тролейбусів на інших маршрутах залишається незмінною. Просимо пасажирів враховувати дану інформацію при плануванні поїздок електротранспортом", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що на Волині знову для підприємств запроваджують обмеження споживання електричної потужності.

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Теги: Луцьк, тролейбуси
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