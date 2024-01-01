Залужний: Україна домовляється з Великою Британією про навчання «абсолютно нових» чиновників





Про це сказав посол України у Великій Британії Валерій Залужний на щорічних загальних зборах Європейської бізнес-асоціації, цитує його



Він пояснює, що цей проєкт дасть змогу забезпечити, «щоб за 20 років в Україні були абсолютно інші чиновники, зовсім інше ставлення до виконання законів і до бізнесу».



Британську еліту «майже вдалося переконати» в тому, що освіта українських чиновників буде «гарантованим збереженням їхніх інвестицій», каже Залужний.



На його думку, в такий спосіб освіту можуть здобувати майбутні українські міністри, прем'єр-міністри, губернатори й навіть майбутній президент.



Водночас у парламенті Великої Британії зараз розглядають зняття деяких законодавчих обмежень на прямі інвестиції у виробництво зброї в Україні. Посол України вважає, що невдовзі це питання розв’яжуть, адже у Великій Британії зацікавлені в модернізації своїх збройних сил за допомогою українських оборонних технологій.



Серед інших можливих напрямів британських інвестицій в Україну Залужний назвав енергетичну безпеку та IT-сектор.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Київ веде перемовини з Лондоном щодо навчання 5-7 тисяч українських студентів щороку, які згодом зможуть обіймати посади на державній службі.Про це сказав посол України у Великій Британіїна щорічних загальних зборах Європейської бізнес-асоціації, цитує його Громадське Він пояснює, що цей проєкт дасть змогу забезпечити, «щоб за 20 років в Україні були абсолютно інші чиновники, зовсім інше ставлення до виконання законів і до бізнесу».Британську еліту «майже вдалося переконати» в тому, що освіта українських чиновників буде «гарантованим збереженням їхніх інвестицій», каже Залужний.На його думку, в такий спосіб освіту можуть здобувати майбутні українські міністри, прем'єр-міністри, губернатори й навіть майбутній президент.Водночас у парламенті Великої Британії зараз розглядають зняття деяких законодавчих обмежень на прямі інвестиції у виробництво зброї в Україні. Посол України вважає, що невдовзі це питання розв’яжуть, адже у Великій Британії зацікавлені в модернізації своїх збройних сил за допомогою українських оборонних технологій.Серед інших можливих напрямів британських інвестицій в Україну Залужний назвав енергетичну безпеку та IT-сектор.

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