Залужний: Україна домовляється з Великою Британією про навчання «абсолютно нових» чиновників

Залужний: Україна домовляється з Великою Британією про навчання «абсолютно нових» чиновників
Київ веде перемовини з Лондоном щодо навчання 5-7 тисяч українських студентів щороку, які згодом зможуть обіймати посади на державній службі.

Про це сказав посол України у Великій Британії Валерій Залужний на щорічних загальних зборах Європейської бізнес-асоціації, цитує його Громадське.

Він пояснює, що цей проєкт дасть змогу забезпечити, «щоб за 20 років в Україні були абсолютно інші чиновники, зовсім інше ставлення до виконання законів і до бізнесу».

Британську еліту «майже вдалося переконати» в тому, що освіта українських чиновників буде «гарантованим збереженням їхніх інвестицій», каже Залужний.

На його думку, в такий спосіб освіту можуть здобувати майбутні українські міністри, прем'єр-міністри, губернатори й навіть майбутній президент.

Водночас у парламенті Великої Британії зараз розглядають зняття деяких законодавчих обмежень на прямі інвестиції у виробництво зброї в Україні. Посол України вважає, що невдовзі це питання розв’яжуть, адже у Великій Британії зацікавлені в модернізації своїх збройних сил за допомогою українських оборонних технологій.

Серед інших можливих напрямів британських інвестицій в Україну Залужний назвав енергетичну безпеку та IT-сектор.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Залужний, Лондон
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Заступник голови Волинської ОВА Тарас Шкітер розповів, як в області підтримують ветеранів
5 причин, чому варто пишатись лісомисливською галуззю Волині
Завдала збитків на мільйон гривень: очільницю Шацького нацпарку Христецьку не можуть засудити вже півтора року
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Залужний: Україна домовляється з Великою Британією про навчання «абсолютно нових» чиновників
Сьогодні, 18:19
Підозрюваного у вбивстві Фаріон залишили під вартою до 12 січня 2025 року
Сьогодні, 17:15
Топгенерал НАТО назвав умову, за якої Альянс вигнав би росіян з України
Сьогодні, 16:45
Продавали пальне без ліцензії: фермерське господарство на Волині оштрафують на 1,3 мільйони
Сьогодні, 16:21
Родинам зниклих безвісти захисників продовжили термін для отримання виплат
Сьогодні, 15:45
Схожі новини
На Донеччині загинув ексрадник Залужного Олександр Никитюк, який раніше працював на Волині На Донеччині загинув ексрадник Залужного Олександр Никитюк, який раніше працював на Волині
21 вересень, 21:09
Зеленський прибув до Великої Британії: його зустрів Залужний Зеленський прибув до Великої Британії: його зустрів Залужний
18 липень, 12:47
Валерій Залужний приступив до виконання обов'язків посла України у Великобританії Валерій Залужний приступив до виконання обов'язків посла України у Великобританії
12 липень, 11:43
Стало відомо, коли Залужний почне роботу послом у Британії Стало відомо, коли Залужний почне роботу послом у Британії
06 липень, 16:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Залужний: Україна домовляється з Великою Британією про навчання «абсолютно нових» чиновників
Сьогодні, 18:19
 0
Новий Mitsubishi L200: оптимальне поєднання позашляхових можливостей та комфорту
Сьогодні, 17:42
 0
Підозрюваного у вбивстві Фаріон залишили під вартою до 12 січня 2025 року
Сьогодні, 17:15
 0
Топгенерал НАТО назвав умову, за якої Альянс вигнав би росіян з України
Сьогодні, 16:45
 0
Продавали пальне без ліцензії: фермерське господарство на Волині оштрафують на 1,3 мільйони
Сьогодні, 16:21
 0
Медіа
відео
1/8