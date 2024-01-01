Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 14 листопада





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Прогноз погоди на 14 листопада



Луцьк



Хмарна погода з проясненнями. Вночі невеликий мокрий сніг, вдень невеликий дощ з мокрим снігом. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-2° морозу, вдень 1-3° тепла.



Волинська область



Хмарна погода з проясненнями. Вночі невеликий мокрий сніг, вдень невеликий дощ з мокрим снігом. Місцями слабка ожеледь, вночі місцями налипання мокрого снігу. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі від 4° морозу до 1° тепла, вдень від 1° морозу до 4° тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 14 листопада.Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.Хмарна погода з проясненнями. Вночі невеликий мокрий сніг, вдень невеликий дощ з мокрим снігом. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-2° морозу, вдень 1-3° тепла.Хмарна погода з проясненнями. Вночі невеликий мокрий сніг, вдень невеликий дощ з мокрим снігом. Місцями слабка ожеледь, вночі місцями налипання мокрого снігу. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі від 4° морозу до 1° тепла, вдень від 1° морозу до 4° тепла.

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