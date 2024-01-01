Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 14 листопада

Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 14 листопада
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 14 листопада.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.

Прогноз погоди на 14 листопада

Луцьк

Хмарна погода з проясненнями. Вночі невеликий мокрий сніг, вдень невеликий дощ з мокрим снігом. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-2° морозу, вдень 1-3° тепла.

Волинська область

Хмарна погода з проясненнями. Вночі невеликий мокрий сніг, вдень невеликий дощ з мокрим снігом. Місцями слабка ожеледь, вночі місцями налипання мокрого снігу. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі від 4° морозу до 1° тепла, вдень від 1° морозу до 4° тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Погода, Луцьк, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Заступник голови Волинської ОВА Тарас Шкітер розповів, як в області підтримують ветеранів
5 причин, чому варто пишатись лісомисливською галуззю Волині
Завдала збитків на мільйон гривень: очільницю Шацького нацпарку Христецьку не можуть засудити вже півтора року
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Аварія на водогоні: частина жителів Луцька залишиться без води
Сьогодні, 20:03
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 14 листопада
Сьогодні, 20:00
Обмеження споживання електричної потужності для підприємств: у Луцьку курсуватиме менше тролейбусів
Сьогодні, 19:03
Залужний: Україна домовляється з Великою Британією про навчання «абсолютно нових» чиновників
Сьогодні, 18:19
Підозрюваного у вбивстві Фаріон залишили під вартою до 12 січня 2025 року
Сьогодні, 17:15
Схожі новини
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 13 листопада Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 13 листопада
12 листопад, 20:00
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 12 листопада Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 12 листопада
11 листопад, 20:00
Якою буде погода в Луцьку у понеділок, 11 листопада Якою буде погода в Луцьку у понеділок, 11 листопада
10 листопад, 20:00
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 9 листопада Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 9 листопада
08 листопад, 20:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Аварія на водогоні: частина жителів Луцька залишиться без води
Сьогодні, 20:03
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 14 листопада
Сьогодні, 20:00
 0
Обмеження споживання електричної потужності для підприємств: у Луцьку курсуватиме менше тролейбусів
Сьогодні, 19:03
 0
Залужний: Україна домовляється з Великою Британією про навчання «абсолютно нових» чиновників
Сьогодні, 18:19
 0
Новий Mitsubishi L200: оптимальне поєднання позашляхових можливостей та комфорту
Сьогодні, 17:42
 0
Медіа
відео
1/8