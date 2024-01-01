На Волині знову для підприємств запроваджують обмеження споживання електричної потужності
Сьогодні, 09:50
У середу, 13 листопада, з 07:00 до 20:00 у Волинській області для промислових споживачів буде застосований графік обмеження споживання електричної потужності (ГОП) в обсязі п‘яти черг.
Про це повідомляє пресслужба «Волиньобленерго».
"Просимо підприємства, що залучені до обмежень, виконати усі вимоги. ГОП стосується тільки юридичних споживачів. Цей графік застосовують у разі виникнення загрози порушення балансу між виробництвом і споживанням електричної потужності. Закликаємо усіх раціонально споживати електроенергію протягом дня. Не вмикайте одночасно кілька потужних електроприладів з 7:00 до 11:00 вранці та з 16:00 до 21:00 у вечірні години", - йдеться в повідомленні.
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Про це повідомляє пресслужба «Волиньобленерго».
"Просимо підприємства, що залучені до обмежень, виконати усі вимоги. ГОП стосується тільки юридичних споживачів. Цей графік застосовують у разі виникнення загрози порушення балансу між виробництвом і споживанням електричної потужності. Закликаємо усіх раціонально споживати електроенергію протягом дня. Не вмикайте одночасно кілька потужних електроприладів з 7:00 до 11:00 вранці та з 16:00 до 21:00 у вечірні години", - йдеться в повідомленні.
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На Волині знову для підприємств запроваджують обмеження споживання електричної потужності
Сьогодні, 09:50