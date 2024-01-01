На Волині знову для підприємств запроваджують обмеження споживання електричної потужності





Про це



"Просимо підприємства, що залучені до обмежень, виконати усі вимоги. ГОП стосується тільки юридичних споживачів. Цей графік застосовують у разі виникнення загрози порушення балансу між виробництвом і споживанням електричної потужності. Закликаємо усіх раціонально споживати електроенергію протягом дня. Не вмикайте одночасно кілька потужних електроприладів з 7:00 до 11:00 вранці та з 16:00 до 21:00 у вечірні години", - йдеться в повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У середу, 13 листопада, з 07:00 до 20:00 у Волинській області для промислових споживачів буде застосований графік обмеження споживання електричної потужності (ГОП) в обсязі п‘яти черг.Про це повідомляє пресслужба «Волиньобленерго»."Просимо підприємства, що залучені до обмежень, виконати усі вимоги. ГОП стосується тільки юридичних споживачів. Цей графік застосовують у разі виникнення загрози порушення балансу між виробництвом і споживанням електричної потужності. Закликаємо усіх раціонально споживати електроенергію протягом дня. Не вмикайте одночасно кілька потужних електроприладів з 7:00 до 11:00 вранці та з 16:00 до 21:00 у вечірні години", - йдеться в повідомленні.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію