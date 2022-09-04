У сільській гімназії біля Луцька — старт будівництва укриття за 8 мільйонів гривень

У сільській гімназії біля Луцька — старт будівництва укриття за 8 мільйонів гривень
У селі Гаразджа Луцького району розпочали зведення протирадіаційного укриття у місцевій гімназії, що зможе вмістити 80 людей. З бюджету Підгайцівської сільської ради на будівництво виділили понад 8 мільйонів гривень.

Про це Суспільному розповів заступник сільського голови Леонід Гроголь.

Як навчалися діти Гаразджанської гімназії упродовж 2 років і як вчаться зараз

З початку повномасштабного вторгнення діти Гаразджанської гімназії навчалися дистанційно, розповідає директорка Світлана Василевська. З з 1 вересня 2024 року формат навчання змішаний — батьківський колектив створив приватне укриття.

"Були випадки, коли вчителі приходили до батьків додому, де збиралося по кілька людей і відповідно навчання йшло очно в тому ж форматі. Старалися віднайти будь-яку можливість, аби побачити дітей не тільки через екран ноутбука, але й побачити дітей в живу", — сказала керівниця школи.
У сільській гімназії біля Луцька — старт будівництва укриття за 8 мільйонів гривень

Зі слів директорки гімназії, зараз 116 дітей, які навчаються у цій школі у дві зміни, під час повітряних тривог перебувають в укритті, яке розташоване за 5 хвилин ходьби від школи.

Ініціаторка створення такого укриття та його власниця Галина Папежук — мама чотирьох дітей, троє із яких — школярі. Жінка розповіла: хотіла, щоби діти відвідували школу очно, а укриття облаштували спільно із батьківським комітетом.

З її слів, у двох кімнатах укриття можуть сховатися 45 людей: тут є лавки, стільці, біотуалет, ковдри, вогнегасник, аптечка, ліхтарики, лопата, сокира, вода, запас їжі, що не псується.

"Лунає повітряна тривога, діти збирають речі свої і біжать в підвальне приміщення. Сидять тихо тут", — сказав школяр Артур Папежук.
У сільській гімназії біля Луцька — старт будівництва укриття за 8 мільйонів гривень

Приватне укриття облаштували у серпні цього року, а через три місяці розпочалися роботи з облаштування протирадіаційного укриття поблизу школи.

Як розповів директор субпідрядної організації Володимир Андрощук, працівники викопали котлован і виконують роботи з облаштування бетонної стяжки товщиною 30 сантиметрів.

"Надалі виставлятимемо опалубку і робитимемо залізні стіни, товщиною 30 см. Пізніше перекриття 35 сантиметрів, теж моноліт. Коли ми виконаємо роботи, генпідрядна організація буде проводити роботи з вентиляцією, з водопроводом, каналізацією і оздоблювальні роботи. Тут буде два санвузли, душові, генератор", — сказав Володимир Андрощук.

Ще одне шкільне укриття — у Підгайцях

Заступник Підгайцівського сільського голови Леонід Гроголь зазначив, що будівельники планують здати об'єкт — укриття в Гаразджанській гімназії — в експлуатацію до 10 квітня 2025 року. Будівництво ще одного укриття, яке вмістить понад 1 000 людей, триває в Підгайцівському ліцеї.

"В Підгайцях — одна із найбільших шкіл у Волинській області. Теж проєкт до року часу. Коли пройшли зміни, то теж сума понад 14 мільйонів гривень буде вкладена в укриття у школи села Підгайці. Це укриття на стадії готового приміщення, але воно велике і займає чималі кошти витратної статті на ці роботи", — сказав посадовець.

Протирадіаційне укриття у Підгайцях, додав Леонід Гроголь, будівельники планують здати в експлуатацію до травня 2025 року.
У сільській гімназії біля Луцька — старт будівництва укриття за 8 мільйонів гривень

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Теги: Волинь, школа, укриття
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