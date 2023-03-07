Вибори в Україні: в Офісі президента визнали, що розмови про це є, але без «великої істерії»
Сьогодні, 12:12
В Офісі президента ведуть розмови про можливі майбутні вибори, однак влада поки не розробляє конкретних сценаріїв для їхнього проведення.
Про це йдеться в тексті hromadske.
Співрозмовник в Офісі президента сказав, що, попри розмови про вибори, не можна сказати, «що атмосфера Банкової повністю поглинута виборчим процесом».
За його словами, серед тих, хто «намагається масштабувати й моделювати майбутні виборчі перегони», — ексзаступник голови ОП, а тепер віцепрем’єр-міністр з відновлення — міністр розвитку громад і територій Олексій Кулеба, а також Віктор Микита, який раніше був головою Закарпатської ОВА, а тепер замінив в Офісі Кулебу.
Крім них, про вибори говорить голова фракції «Слуга Народу» Давид Арахамія, який «малює стратегію зміни виборчої системи», щоб замінити її на мажоритарну.
«Але зрештою наголошу, що великої істерії навколо виборів поки не спостерігається», — сказало джерело hromadske в ОП.
Сам Арахамія в коментарі hromadske назвав розмови про вибори, які нібито ведуть у владі, «повним фейком і запевнив, що, «окрім побутових “посиденьок за пляшкою кави”, нічого немає».
Подібне сказала і голова партії «Слуга Народу» Олена Шуляк: за її словами, в умовах повномасштабної війни вибори неможливі, а розмови про це, мовляв, лише дестабілізують ситуацію в країні.
Ще наприкінці вересня видання Economist, не вказуючи джерел, написало, що президент України Володимир Зеленський начебто розглядає можливість проведення президентських виборів у наступному, 2025 році на тлі падіння його рейтингів. За допомогою виборів президент нібито хоче зміцнити свою владу.
Уже на початку листопада Economist написав (теж без вказівки на конкретні джерела), що найраніша дата виборів, яку обговорюють в Україні, — це 25 травня 2025 року.
Журналісти покликалися на представників «одного ймовірного конкурента Володимира Зеленського» на потенційних президентських виборах, які сказали, що Україні потрібні вибори, але вони остерігаються робити публічну заяву про це, побоюючись різкої негативної реакції з боку Офісу президента.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це йдеться в тексті hromadske.
Співрозмовник в Офісі президента сказав, що, попри розмови про вибори, не можна сказати, «що атмосфера Банкової повністю поглинута виборчим процесом».
За його словами, серед тих, хто «намагається масштабувати й моделювати майбутні виборчі перегони», — ексзаступник голови ОП, а тепер віцепрем’єр-міністр з відновлення — міністр розвитку громад і територій Олексій Кулеба, а також Віктор Микита, який раніше був головою Закарпатської ОВА, а тепер замінив в Офісі Кулебу.
Крім них, про вибори говорить голова фракції «Слуга Народу» Давид Арахамія, який «малює стратегію зміни виборчої системи», щоб замінити її на мажоритарну.
«Але зрештою наголошу, що великої істерії навколо виборів поки не спостерігається», — сказало джерело hromadske в ОП.
Сам Арахамія в коментарі hromadske назвав розмови про вибори, які нібито ведуть у владі, «повним фейком і запевнив, що, «окрім побутових “посиденьок за пляшкою кави”, нічого немає».
Подібне сказала і голова партії «Слуга Народу» Олена Шуляк: за її словами, в умовах повномасштабної війни вибори неможливі, а розмови про це, мовляв, лише дестабілізують ситуацію в країні.
Ще наприкінці вересня видання Economist, не вказуючи джерел, написало, що президент України Володимир Зеленський начебто розглядає можливість проведення президентських виборів у наступному, 2025 році на тлі падіння його рейтингів. За допомогою виборів президент нібито хоче зміцнити свою владу.
Уже на початку листопада Economist написав (теж без вказівки на конкретні джерела), що найраніша дата виборів, яку обговорюють в Україні, — це 25 травня 2025 року.
Журналісти покликалися на представників «одного ймовірного конкурента Володимира Зеленського» на потенційних президентських виборах, які сказали, що Україні потрібні вибори, але вони остерігаються робити публічну заяву про це, побоюючись різкої негативної реакції з боку Офісу президента.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Вибори в Україні: в Офісі президента визнали, що розмови про це є, але без «великої істерії»
Сьогодні, 12:12
Росія атакувала Україну 96 ракетами і дронами
Сьогодні, 11:15