Росія атакувала Україну 96 ракетами і дронами

Росія атакувала Україну 96 ракетами і дронами
Російська армія завдала удару по Україні ракетами різних типів, керованими авіабомбами та ударними безпілотниками.

Загалом виявили 96 засобів повітряного нападу (без урахування КАБ), повідомили в Повітряних силах.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Ворог запустив:

- 2 зенітні керовані ракети С-300 із Курської області по Сумській області.

- 2 крилаті ракети Х-101 із стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, район пусків — Каспійське море.

- 2 балістичні ракети "Іскандер-М"/KN-23 район пусків Воронезька обл.

- 90 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників невстановленого типу із районів Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Орел.

"Станом на 10.00 підтверджено збиття двох крилатих ракет Х-101, двох балістичних ракет «Іскандер-М»/KN-23 та 37-ми БпЛА противника у Київській, Полтавській, Житомирській, Сумській, Черкаській, Запорізькій, Чернігівській та Кіровоградській областях", – йдеться у повідомленні.

Ще 47 ворожих безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України, два БпЛА вийшли з повітряного простору України у напрямку Білорусі та Росії. Ще два безпілотники перебували в повітрі.

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Теги: Україна, росія, війна
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