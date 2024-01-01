Росія атакувала Україну 96 ракетами і дронами

Російська армія завдала удару по Україні ракетами різних типів, керованими авіабомбами та ударними безпілотниками.Загалом виявили 96 засобів повітряного нападу (без урахування КАБ), повідомили в Повітряних силах.Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.- 2 зенітні керовані ракети С-300 із Курської області по Сумській області.- 2 крилаті ракети Х-101 із стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, район пусків — Каспійське море.- 2 балістичні ракети "Іскандер-М"/KN-23 район пусків Воронезька обл.- 90 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників невстановленого типу із районів Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Орел."Станом на 10.00 підтверджено збиття двох крилатих ракет Х-101, двох балістичних ракет «Іскандер-М»/KN-23 та 37-ми БпЛА противника у Київській, Полтавській, Житомирській, Сумській, Черкаській, Запорізькій, Чернігівській та Кіровоградській областях", – йдеться у повідомленні.Ще 47 ворожих безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України, два БпЛА вийшли з повітряного простору України у напрямку Білорусі та Росії. Ще два безпілотники перебували в повітрі.