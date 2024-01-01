На Харківщині у бою за Вовчанськ поліг Герой з Волині Ростислав Кривчук
Сьогодні, 12:33
На жаль, знову маємо гірку звістку з війни. У боротьбі за нашу державу і кожного з нас загинув ковельчанин Ростислав Вікторович Кривчук.
Про це повідомив міський голова Ковеля Ігор Чайка.
"Свій останній бій Ростислав прийняв 9 листопада на Харківщині, у місті Вовчанськ.
Прощання з воїном відбудеться завтра, 14 листопада, в такому порядку:
- 11.00 - служба в соборі Благовіщення Пресвятої Богородиці, після завершення - хода до центру міста;
- 12.00 - громадянська панахида на площі Героїв Майдану.
Поховають Ростислава Кривчука на Алеї Героїв міського кладовища.
Висловлюємо щирі співчуття дружині загиблого Ірині, донечці Вероніці, усім рідним, близьким і тим, хто знав та любив Ростислава Кривчука", - йдеться в повідомленні.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомив міський голова Ковеля Ігор Чайка.
"Свій останній бій Ростислав прийняв 9 листопада на Харківщині, у місті Вовчанськ.
Прощання з воїном відбудеться завтра, 14 листопада, в такому порядку:
- 11.00 - служба в соборі Благовіщення Пресвятої Богородиці, після завершення - хода до центру міста;
- 12.00 - громадянська панахида на площі Героїв Майдану.
Поховають Ростислава Кривчука на Алеї Героїв міського кладовища.
Висловлюємо щирі співчуття дружині загиблого Ірині, донечці Вероніці, усім рідним, близьким і тим, хто знав та любив Ростислава Кривчука", - йдеться в повідомленні.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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