На Харківщині у бою за Вовчанськ поліг Герой з Волині Ростислав Кривчук

Ростислав Вікторович Кривчук.



Про це Ігор Чайка.



"Свій останній бій Ростислав прийняв 9 листопада на Харківщині, у місті Вовчанськ.



Прощання з воїном відбудеться завтра, 14 листопада, в такому порядку:



- 11.00 - служба в соборі Благовіщення Пресвятої Богородиці, після завершення - хода до центру міста;



- 12.00 - громадянська панахида на площі Героїв Майдану.



Поховають Ростислава Кривчука на Алеї Героїв міського кладовища.



Висловлюємо щирі співчуття дружині загиблого Ірині, донечці Вероніці, усім рідним, близьким і тим, хто знав та любив Ростислава Кривчука", - йдеться в повідомленні.



Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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