На Харківщині у бою за Вовчанськ поліг Герой з Волині Ростислав Кривчук

На Харківщині у бою за Вовчанськ поліг Герой з Волині Ростислав Кривчук
На жаль, знову маємо гірку звістку з війни. У боротьбі за нашу державу і кожного з нас загинув ковельчанин Ростислав Вікторович Кривчук.

Про це повідомив міський голова Ковеля Ігор Чайка.

"Свій останній бій Ростислав прийняв 9 листопада на Харківщині, у місті Вовчанськ.

Прощання з воїном відбудеться завтра, 14 листопада, в такому порядку:

- 11.00 - служба в соборі Благовіщення Пресвятої Богородиці, після завершення - хода до центру міста;

- 12.00 - громадянська панахида на площі Героїв Майдану.

Поховають Ростислава Кривчука на Алеї Героїв міського кладовища.

Висловлюємо щирі співчуття дружині загиблого Ірині, донечці Вероніці, усім рідним, близьким і тим, хто знав та любив Ростислава Кривчука", - йдеться в повідомленні.

Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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