На Волині спалахнув дерев'яний житловий будинок
Сьогодні, 13:04
Минулої доби рятувальники ліквідували 4 пожежі, що трапилися в області — у Ковельському і Луцькому районах.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Зокрема в с. Мельники Річицькі на Ковельщині рятувальники 14 ДПРЧ селища Ратне та працівники місцевої пожежної охорони с. Річиця ліквідували пожежу в дерев'яному житловому будинку. Причина загоряння встановлюється.
Крім того, у Ковельському районі чергові варти рятувальників ліквідували 2 пожежі в господарських спорудах, обидві з них, за попередніми даними, трапилися через коротке замикання електромережі: у с. Купичів Турійської громади та у м. Ковелі на вул. Відродження.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Зокрема в с. Мельники Річицькі на Ковельщині рятувальники 14 ДПРЧ селища Ратне та працівники місцевої пожежної охорони с. Річиця ліквідували пожежу в дерев'яному житловому будинку. Причина загоряння встановлюється.
Крім того, у Ковельському районі чергові варти рятувальників ліквідували 2 пожежі в господарських спорудах, обидві з них, за попередніми даними, трапилися через коротке замикання електромережі: у с. Купичів Турійської громади та у м. Ковелі на вул. Відродження.
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