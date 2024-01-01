На Волині спалахнув дерев'яний житловий будинок

На Волині спалахнув дерев'яний житловий будинок
Минулої доби рятувальники ліквідували 4 пожежі, що трапилися в області — у Ковельському і Луцькому районах.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

Зокрема в с. Мельники Річицькі на Ковельщині рятувальники 14 ДПРЧ селища Ратне та працівники місцевої пожежної охорони с. Річиця ліквідували пожежу в дерев'яному житловому будинку. Причина загоряння встановлюється.

Крім того, у Ковельському районі чергові варти рятувальників ліквідували 2 пожежі в господарських спорудах, обидві з них, за попередніми даними, трапилися через коротке замикання електромережі: у с. Купичів Турійської громади та у м. Ковелі на вул. Відродження.
На Волині спалахнув дерев'яний житловий будинок
На Волині спалахнув дерев'яний житловий будинок
На Волині спалахнув дерев'яний житловий будинок

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Теги: Волинь, пожежа, рятувальники
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