На Волині спалахнув дерев'яний житловий будинок

Минулої доби рятувальники ліквідували 4 пожежі, що трапилися в області — у Ковельському і Луцькому районах.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.Зокрема в с. Мельники Річицькі на Ковельщині рятувальники 14 ДПРЧ селища Ратне та працівники місцевої пожежної охорони с. Річиця ліквідували пожежу в дерев'яному житловому будинку. Причина загоряння встановлюється.Крім того, у Ковельському районі чергові варти рятувальників ліквідували 2 пожежі в господарських спорудах, обидві з них, за попередніми даними, трапилися через коротке замикання електромережі: у с. Купичів Турійської громади та у м. Ковелі на вул. Відродження.