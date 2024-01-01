На Житомирщині клірик УПЦ МП виправдовував війну рф проти України





Про це



Служба безпеки зібрала доказову базу щодо антиукраїнської діяльності клірика Овруцько-Коростенської єпархії УПЦ (МП) на Житомирщині.



За матеріалами справи, після початку повномасштабної війни фігурант нав’язував прихожанам проросійські погляди у своїх проповідях, а також поширював у соцмережах дописи, що виправдовують війну рф проти України.



Серед іншого, на сторінках клірика російське вторгнення у нашу державу подавалося як «громадянський конфлікт», а воєнні злочини рашистів – виправдовувалися.



Крім того, фігурант публічно ображав релігійні погляди вірян інших конфесій, а також закликав до підтримки РПЦ.



Як встановило розслідування, зловмисник фіксував свої антиукраїнські виступи на камеру, а потім розміщував відео на власній сторінці у мережі «Фейсбук».



Ініційовані СБУ експертизи підтвердили факти інформаційно-підривної діяльності клірика на користь країни-агресора.



На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за чч. 1, 2, 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).



Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до 8 років позбавлення волі.



Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Житомирській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! СБУ повідомила про підозру клірику УПЦ (МП) на Житомирщині, який виправдовував війну рф проти України.Про це повідомили у пресслужбі СБУ.Служба безпеки зібрала доказову базу щодо антиукраїнської діяльності клірика Овруцько-Коростенської єпархії УПЦ (МП) на Житомирщині.За матеріалами справи, після початку повномасштабної війни фігурант нав’язував прихожанам проросійські погляди у своїх проповідях, а також поширював у соцмережах дописи, що виправдовують війну рф проти України.Серед іншого, на сторінках клірика російське вторгнення у нашу державу подавалося як «громадянський конфлікт», а воєнні злочини рашистів – виправдовувалися.Крім того, фігурант публічно ображав релігійні погляди вірян інших конфесій, а також закликав до підтримки РПЦ.Як встановило розслідування, зловмисник фіксував свої антиукраїнські виступи на камеру, а потім розміщував відео на власній сторінці у мережі «Фейсбук».Ініційовані СБУ експертизи підтвердили факти інформаційно-підривної діяльності клірика на користь країни-агресора.На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за чч. 1, 2, 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до 8 років позбавлення волі.Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Житомирській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

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