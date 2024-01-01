На Житомирщині клірик УПЦ МП виправдовував війну рф проти України
Сьогодні, 14:12
СБУ повідомила про підозру клірику УПЦ (МП) на Житомирщині, який виправдовував війну рф проти України.
Про це повідомили у пресслужбі СБУ.
Служба безпеки зібрала доказову базу щодо антиукраїнської діяльності клірика Овруцько-Коростенської єпархії УПЦ (МП) на Житомирщині.
За матеріалами справи, після початку повномасштабної війни фігурант нав’язував прихожанам проросійські погляди у своїх проповідях, а також поширював у соцмережах дописи, що виправдовують війну рф проти України.
Серед іншого, на сторінках клірика російське вторгнення у нашу державу подавалося як «громадянський конфлікт», а воєнні злочини рашистів – виправдовувалися.
Крім того, фігурант публічно ображав релігійні погляди вірян інших конфесій, а також закликав до підтримки РПЦ.
Як встановило розслідування, зловмисник фіксував свої антиукраїнські виступи на камеру, а потім розміщував відео на власній сторінці у мережі «Фейсбук».
Ініційовані СБУ експертизи підтвердили факти інформаційно-підривної діяльності клірика на користь країни-агресора.
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за чч. 1, 2, 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).
Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до 8 років позбавлення волі.
Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Житомирській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.
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Про це повідомили у пресслужбі СБУ.
Служба безпеки зібрала доказову базу щодо антиукраїнської діяльності клірика Овруцько-Коростенської єпархії УПЦ (МП) на Житомирщині.
За матеріалами справи, після початку повномасштабної війни фігурант нав’язував прихожанам проросійські погляди у своїх проповідях, а також поширював у соцмережах дописи, що виправдовують війну рф проти України.
Серед іншого, на сторінках клірика російське вторгнення у нашу державу подавалося як «громадянський конфлікт», а воєнні злочини рашистів – виправдовувалися.
Крім того, фігурант публічно ображав релігійні погляди вірян інших конфесій, а також закликав до підтримки РПЦ.
Як встановило розслідування, зловмисник фіксував свої антиукраїнські виступи на камеру, а потім розміщував відео на власній сторінці у мережі «Фейсбук».
Ініційовані СБУ експертизи підтвердили факти інформаційно-підривної діяльності клірика на користь країни-агресора.
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за чч. 1, 2, 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).
Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до 8 років позбавлення волі.
Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Житомирській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.
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