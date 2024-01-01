На Житомирщині клірик УПЦ МП виправдовував війну рф проти України

На Житомирщині клірик УПЦ МП виправдовував війну рф проти України
СБУ повідомила про підозру клірику УПЦ (МП) на Житомирщині, який виправдовував війну рф проти України.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Служба безпеки зібрала доказову базу щодо антиукраїнської діяльності клірика Овруцько-Коростенської єпархії УПЦ (МП) на Житомирщині.

За матеріалами справи, після початку повномасштабної війни фігурант нав’язував прихожанам проросійські погляди у своїх проповідях, а також поширював у соцмережах дописи, що виправдовують війну рф проти України.

Серед іншого, на сторінках клірика російське вторгнення у нашу державу подавалося як «громадянський конфлікт», а воєнні злочини рашистів – виправдовувалися.

Крім того, фігурант публічно ображав релігійні погляди вірян інших конфесій, а також закликав до підтримки РПЦ.

Як встановило розслідування, зловмисник фіксував свої антиукраїнські виступи на камеру, а потім розміщував відео на власній сторінці у мережі «Фейсбук».

Ініційовані СБУ експертизи підтвердили факти інформаційно-підривної діяльності клірика на користь країни-агресора.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за чч. 1, 2, 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до 8 років позбавлення волі.
На Житомирщині клірик УПЦ МП виправдовував війну рф проти України

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Житомирській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

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Теги: Росія, Україна, війна
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