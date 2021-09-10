Аварія на Волині: зіткнулися авто та вантажівка, водія деблокували рятувальники

Аварія на Волині: зіткнулися авто та вантажівка, водія деблокували рятувальники
На Волині рятувальники деблокували водія, який потрапив у ДТП.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

Сьогодні, 13 листопада, близько полудня на автодорозі поблизу с. Воєгоща Камінь-Каширського району у результаті зіткнення мікроавтобуса з вантажівкою водій мікроавтобуса був затиснутий за кермом.

Повідомлення на лінію 101 надійшло о 12:09.

За викликом спрямували чергову варту рятувальників 8 ДПРЧ.

Ще до прибуття медиків рятувальники надали першу долікарську допомогу потерпілому — зафіксували шийний відділ хребта, а відтак за допомогою спецінструменту розрізали деформовані елементи транспортного засобу, деблокували чоловіка 1988 р.н. й передали медикам.

Потерпілого госпіталізували до медзакладу в райцентрі.

Обставини автопригоди з'ясовує поліція.
Аварія на Волині: зіткнулися авто та вантажівка, водія деблокували рятувальники
Аварія на Волині: зіткнулися авто та вантажівка, водія деблокували рятувальники

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Теги: Волинь, аварія, вантажівка
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