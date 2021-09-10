Аварія на Волині: зіткнулися авто та вантажівка, водія деблокували рятувальники





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.



Сьогодні, 13 листопада, близько полудня на автодорозі поблизу с. Воєгоща Камінь-Каширського району у результаті зіткнення мікроавтобуса з вантажівкою водій мікроавтобуса був затиснутий за кермом.



Повідомлення на лінію 101 надійшло о 12:09.



За викликом спрямували чергову варту рятувальників 8 ДПРЧ.



Ще до прибуття медиків рятувальники надали першу долікарську допомогу потерпілому — зафіксували шийний відділ хребта, а відтак за допомогою спецінструменту розрізали деформовані елементи транспортного засобу, деблокували чоловіка 1988 р.н. й передали медикам.



Потерпілого госпіталізували до медзакладу в райцентрі.



Обставини автопригоди з'ясовує поліція.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині рятувальники деблокували водія, який потрапив у ДТП.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.Сьогодні, 13 листопада, близько полудня на автодорозі поблизу с. Воєгоща Камінь-Каширського району у результаті зіткнення мікроавтобуса з вантажівкою водій мікроавтобуса був затиснутий за кермом.Повідомлення на лінію 101 надійшло о 12:09.За викликом спрямували чергову варту рятувальників 8 ДПРЧ.Ще до прибуття медиків рятувальники надали першу долікарську допомогу потерпілому — зафіксували шийний відділ хребта, а відтак за допомогою спецінструменту розрізали деформовані елементи транспортного засобу, деблокували чоловіка 1988 р.н. й передали медикам.Потерпілого госпіталізували до медзакладу в райцентрі.Обставини автопригоди з'ясовує поліція.

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