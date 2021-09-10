Аварія на Волині: зіткнулися авто та вантажівка, водія деблокували рятувальники
Сьогодні, 14:42
На Волині рятувальники деблокували водія, який потрапив у ДТП.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Сьогодні, 13 листопада, близько полудня на автодорозі поблизу с. Воєгоща Камінь-Каширського району у результаті зіткнення мікроавтобуса з вантажівкою водій мікроавтобуса був затиснутий за кермом.
Повідомлення на лінію 101 надійшло о 12:09.
За викликом спрямували чергову варту рятувальників 8 ДПРЧ.
Ще до прибуття медиків рятувальники надали першу долікарську допомогу потерпілому — зафіксували шийний відділ хребта, а відтак за допомогою спецінструменту розрізали деформовані елементи транспортного засобу, деблокували чоловіка 1988 р.н. й передали медикам.
Потерпілого госпіталізували до медзакладу в райцентрі.
Обставини автопригоди з'ясовує поліція.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Сьогодні, 13 листопада, близько полудня на автодорозі поблизу с. Воєгоща Камінь-Каширського району у результаті зіткнення мікроавтобуса з вантажівкою водій мікроавтобуса був затиснутий за кермом.
Повідомлення на лінію 101 надійшло о 12:09.
За викликом спрямували чергову варту рятувальників 8 ДПРЧ.
Ще до прибуття медиків рятувальники надали першу долікарську допомогу потерпілому — зафіксували шийний відділ хребта, а відтак за допомогою спецінструменту розрізали деформовані елементи транспортного засобу, деблокували чоловіка 1988 р.н. й передали медикам.
Потерпілого госпіталізували до медзакладу в райцентрі.
Обставини автопригоди з'ясовує поліція.
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