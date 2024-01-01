Родинам зниклих безвісти захисників продовжили термін для отримання виплат

Родинам зниклих безвісти захисників продовжили термін для отримання виплат
Уряд продовжив терміни виплати одноразової грошової допомоги родинам зниклих безвісти військових, яких згодом оголосили померлими.

Про це повідомило Міністерство оборони, пише Громадське.

Тепер термін подання документів рахується не від дати смерті, зазначеної у свідоцтві, а від набрання чинності судового рішення про оголошення військового померлим.

Раніше близькі родичі військових, яких суд оголошував померлими після тривалого періоду відсутності, могли втратити право на допомогу саме через сплив термінів ще до моменту ухвалення самого судового рішення.

Члени родин матимуть три роки на оформлення допомоги з моменту набрання законної сили рішення суду, щоб отримати виплати.

Також запроваджено позачергову виплату одноразової грошової допомоги для людей з інвалідністю І групи, з огляду на їхню потребу в невідкладному дорогому лікуванні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Заступник голови Волинської ОВА Тарас Шкітер розповів, як в області підтримують ветеранів
5 причин, чому варто пишатись лісомисливською галуззю Волині
Завдала збитків на мільйон гривень: очільницю Шацького нацпарку Христецьку не можуть засудити вже півтора року
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Топгенерал НАТО назвав умову, за якої Альянс вигнав би росіян з України
Сьогодні, 16:45
Продавали пальне без ліцензії: фермерське господарство на Волині оштрафують на 1,3 мільйони
Сьогодні, 16:21
Родинам зниклих безвісти захисників продовжили термін для отримання виплат
Сьогодні, 15:45
Завтра на Волині прощатимуться з Героєм Олександром Шумом, який віддав життя за Україну
Сьогодні, 15:07
Аварія на Волині: зіткнулися авто та вантажівка, водія деблокували рятувальники
Сьогодні, 14:42
Схожі новини
Топгенерал НАТО назвав умову, за якої Альянс вигнав би росіян з України Топгенерал НАТО назвав умову, за якої Альянс вигнав би росіян з України
Сьогодні, 16:45
Завтра на Волині прощатимуться з Героєм Олександром Шумом, який віддав життя за Україну Завтра на Волині прощатимуться з Героєм Олександром Шумом, який віддав життя за Україну
Сьогодні, 15:07
На Житомирщині клірик УПЦ МП виправдовував війну рф проти України На Житомирщині клірик УПЦ МП виправдовував війну рф проти України
Сьогодні, 14:12
СБУ ліквідувала керівника штабу ракетних кораблів ЧФ рф Транковського, – ЗМІ СБУ ліквідувала керівника штабу ракетних кораблів ЧФ рф Транковського, – ЗМІ
Сьогодні, 13:44
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Топгенерал НАТО назвав умову, за якої Альянс вигнав би росіян з України
Сьогодні, 16:45
 0
Продавали пальне без ліцензії: фермерське господарство на Волині оштрафують на 1,3 мільйони
Сьогодні, 16:21
 0
Родинам зниклих безвісти захисників продовжили термін для отримання виплат
Сьогодні, 15:45
 0
Завтра на Волині прощатимуться з Героєм Олександром Шумом, який віддав життя за Україну
Сьогодні, 15:07
 0
Аварія на Волині: зіткнулися авто та вантажівка, водія деблокували рятувальники
Сьогодні, 14:42
 0
Медіа
відео
1/8