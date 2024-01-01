Родинам зниклих безвісти захисників продовжили термін для отримання виплат





Про це повідомило Міністерство оборони, пише



Тепер термін подання документів рахується не від дати смерті, зазначеної у свідоцтві, а від набрання чинності судового рішення про оголошення військового померлим.



Раніше близькі родичі військових, яких суд оголошував померлими після тривалого періоду відсутності, могли втратити право на допомогу саме через сплив термінів ще до моменту ухвалення самого судового рішення.



Члени родин матимуть три роки на оформлення допомоги з моменту набрання законної сили рішення суду, щоб отримати виплати.



Також запроваджено позачергову виплату одноразової грошової допомоги для людей з інвалідністю І групи, з огляду на їхню потребу в невідкладному дорогому лікуванні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Уряд продовжив терміни виплати одноразової грошової допомоги родинам зниклих безвісти військових, яких згодом оголосили померлими.Про це повідомило Міністерство оборони, пише Громадське Тепер термін подання документів рахується не від дати смерті, зазначеної у свідоцтві, а від набрання чинності судового рішення про оголошення військового померлим.Раніше близькі родичі військових, яких суд оголошував померлими після тривалого періоду відсутності, могли втратити право на допомогу саме через сплив термінів ще до моменту ухвалення самого судового рішення.Члени родин матимуть три роки на оформлення допомоги з моменту набрання законної сили рішення суду, щоб отримати виплати.Також запроваджено позачергову виплату одноразової грошової допомоги для людей з інвалідністю І групи, з огляду на їхню потребу в невідкладному дорогому лікуванні.

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