Продавали пальне без ліцензії: фермерське господарство на Волині оштрафують на 1,3 мільйони





Про це 13 листопада повідомили у Державній податковій службі області, пише



Факт зберігання і продажу пального зафіксували працівники управління контролю за підакцизними товарами. Окрім того, зазначили у податковій, фермерське господарство не було зареєстрованим платником акцизного податку.



Волинян, яким відомі факти зберігання чи реалізації безакцизних товарів, просять повідомляти про це за номером (0332) 777-152.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Одне з фермерських господарств у Володимирському районі на Волині оштрафують на 1,3 мільйона гривень через роздрібну торгівлю пального без ліцензії.Про це 13 листопада повідомили у Державній податковій службі області, пише Суспільне Факт зберігання і продажу пального зафіксували працівники управління контролю за підакцизними товарами. Окрім того, зазначили у податковій, фермерське господарство не було зареєстрованим платником акцизного податку.Волинян, яким відомі факти зберігання чи реалізації безакцизних товарів, просять повідомляти про це за номером (0332) 777-152.

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