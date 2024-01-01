Продавали пальне без ліцензії: фермерське господарство на Волині оштрафують на 1,3 мільйони

Продавали пальне без ліцензії: фермерське господарство на Волині оштрафують на 1,3 мільйони
Одне з фермерських господарств у Володимирському районі на Волині оштрафують на 1,3 мільйона гривень через роздрібну торгівлю пального без ліцензії.

Про це 13 листопада повідомили у Державній податковій службі області, пише Суспільне.

Факт зберігання і продажу пального зафіксували працівники управління контролю за підакцизними товарами. Окрім того, зазначили у податковій, фермерське господарство не було зареєстрованим платником акцизного податку.

Волинян, яким відомі факти зберігання чи реалізації безакцизних товарів, просять повідомляти про це за номером (0332) 777-152.

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Теги: Волинь, фермерське господарство, штраф
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