Продавали пальне без ліцензії: фермерське господарство на Волині оштрафують на 1,3 мільйони
Сьогодні, 16:21
Одне з фермерських господарств у Володимирському районі на Волині оштрафують на 1,3 мільйона гривень через роздрібну торгівлю пального без ліцензії.
Про це 13 листопада повідомили у Державній податковій службі області, пише Суспільне.
Факт зберігання і продажу пального зафіксували працівники управління контролю за підакцизними товарами. Окрім того, зазначили у податковій, фермерське господарство не було зареєстрованим платником акцизного податку.
Волинян, яким відомі факти зберігання чи реалізації безакцизних товарів, просять повідомляти про це за номером (0332) 777-152.
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Про це 13 листопада повідомили у Державній податковій службі області, пише Суспільне.
Факт зберігання і продажу пального зафіксували працівники управління контролю за підакцизними товарами. Окрім того, зазначили у податковій, фермерське господарство не було зареєстрованим платником акцизного податку.
Волинян, яким відомі факти зберігання чи реалізації безакцизних товарів, просять повідомляти про це за номером (0332) 777-152.
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