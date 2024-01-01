Завтра на Волині прощатимуться з Героєм Олександром Шумом, який віддав життя за Україну

Завтра на Волині прощатимуться з Героєм Олександром Шумом, який віддав життя за Україну
Прощання з волинським захисником Олександром Шумом відбудеться у четвер, 14 листопада.

Про це повідомили у Любомльській громаді.

"Орієнтовно о 12.00 годині траурна хода вирушить від дому воїна до храму Святого Архистратига Михаїла та рухатиметься по маршруту:

вул. Української Армії - вул. Незалежності. О 13.00 год в храмі розпочнеться заупокійне богослужіння, по завершенню якого процесія вирушить на цвинтар.

Просимо жителів міста віддати шану нашому захиснику та гідно провести його в останню земну дорогу", - йдеться в повідомленні.

Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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