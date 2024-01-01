Завтра на Волині прощатимуться з Героєм Олександром Шумом, який віддав життя за Україну
Сьогодні, 15:07
Прощання з волинським захисником Олександром Шумом відбудеться у четвер, 14 листопада.
Про це повідомили у Любомльській громаді.
"Орієнтовно о 12.00 годині траурна хода вирушить від дому воїна до храму Святого Архистратига Михаїла та рухатиметься по маршруту:
вул. Української Армії - вул. Незалежності. О 13.00 год в храмі розпочнеться заупокійне богослужіння, по завершенню якого процесія вирушить на цвинтар.
Просимо жителів міста віддати шану нашому захиснику та гідно провести його в останню земну дорогу", - йдеться в повідомленні.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили у Любомльській громаді.
"Орієнтовно о 12.00 годині траурна хода вирушить від дому воїна до храму Святого Архистратига Михаїла та рухатиметься по маршруту:
вул. Української Армії - вул. Незалежності. О 13.00 год в храмі розпочнеться заупокійне богослужіння, по завершенню якого процесія вирушить на цвинтар.
Просимо жителів міста віддати шану нашому захиснику та гідно провести його в останню земну дорогу", - йдеться в повідомленні.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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