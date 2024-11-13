СБУ ліквідувала керівника штабу ракетних кораблів ЧФ рф Транковського, – ЗМІ

СБУ ліквідувала керівника штабу ракетних кораблів ЧФ рф Транковського, – ЗМІ
Сьогоднішній підрив в Севастополі автомобіля керівника штабу 41-ї бригади ракетних кораблів та катерів ЧФ рф Валерія Транковського був успішною спецоперацією СБУ, повідомило виданню LB.ua поінформоване джерело в СБУ.

Внаслідок вибуху російському капітану відірвало ноги, він помер від втрати крові.

Як повідомило джерело, Транковський – воєнний злочинець, який віддавав накази на пуски крилатих ракет з акваторії Чорного моря по цивільним об'єктам в Україні.

Зокрема, він обстріляв Вінницю «Калібрами» в липні 2022 року. Тоді загинуло 29 мирних жителів. Також Транковський неодноразово обстрілював Одесу та інші мирні міста, через що загинуло багато цивільних. Він був абсолютно законною ціллю з точки зору законів та звичаїв ведення війни, повідомляють джерела.

Російські сайти пишуть, що за Транковським слідкували близько тижня, а саморобний вибуховий пристрій було приведено в дію дистанційно.

“Символічно, що російський військовий злочинець, на руках якого кров десятків мирних українців, закінчив своє безславне життя на вулиці Тараса Шевченка в Севастополі. Розплата за злодіяння – це лише питання часу. Жоден окупант та вбивця не може відчувати себе в безпеці, де б він не знаходився”, – наголосило поінформоване джерело в СБУ.

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Теги: Росія, Україна, війна
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