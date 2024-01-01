На Волині зник безвісти 38-річний чоловік
Сьогодні, 12:52
На Локачинщині розшукують безвісти зниклого Ігоря Васильовича Гужа. Чоловік проживає на вулиці Локацькій у селі Старий Загорів Локачинської громади Володимирського району.
Чоловік вийшов з дому 9 листопада 2024 року та не повернувся по теперішній час. Про це повідомляють у Секторі поліцейської діяльності селища Локачі.
Особливі прикмети: чоловік 1 лютого 1986 року народження. Має групу інвалідності (психічне захворювання), тому може поводити себе дивно. Був одягнений в червону куртку з білими рукавами, чорну шапку, чорні джинси, сірі черевики.
"Якщо володієте будь-якою інформацією телефонуйте 0932300746, або на 102", - наголошують у поліції.
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Чоловік вийшов з дому 9 листопада 2024 року та не повернувся по теперішній час. Про це повідомляють у Секторі поліцейської діяльності селища Локачі.
Особливі прикмети: чоловік 1 лютого 1986 року народження. Має групу інвалідності (психічне захворювання), тому може поводити себе дивно. Був одягнений в червону куртку з білими рукавами, чорну шапку, чорні джинси, сірі черевики.
"Якщо володієте будь-якою інформацією телефонуйте 0932300746, або на 102", - наголошують у поліції.
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Коментарі 1
попався людоловам...
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