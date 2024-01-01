На Волині зник безвісти 38-річний чоловік

На Локачинщині розшукують безвісти зниклого Ігоря Васильовича Гужа. Чоловік проживає на вулиці Локацькій у селі Старий Загорів Локачинської громади Володимирського району.Чоловік вийшов з дому 9 листопада 2024 року та не повернувся по теперішній час. Про це повідомляють у Секторі поліцейської діяльності селища Локачі.чоловік 1 лютого 1986 року народження. Має групу інвалідності (психічне захворювання), тому може поводити себе дивно. Був одягнений в червону куртку з білими рукавами, чорну шапку, чорні джинси, сірі черевики."Якщо володієте будь-якою інформацією телефонуйте 0932300746, або на 102", - наголошують у поліції.