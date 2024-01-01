Як жінкам не зійти з розуму, поки чекають чоловіка з війни: поради психолога

Ірина Костюк у новому випуску соціального проєкту «Наші вдома» на телеканалі



Нагадаємо, «Наші вдома» – спільний проєкт телеканалу та Фонду пітримки ветеранів «Свідомі».



Авторка поєкту пояснила, що переживає жінка, поки чоловік воює.



«Коли прийшло розуміння того, що чоловік воює, більшість жінок відновлювали або шукали нові ресурси та опору, щоб віднайти сили, контроль та внести хоча б мінімальні покращення в життя.



Наприклад, облаштовували домашній простір, переїхали в більш комфортне житло, влаштувалися чи змінили роботу, відновлювали психоемоційний стан.



Зрозуміло, що усе це відбувалось під постійним тиском тривоги за життя свого чоловіка/партнера та рідних, потоку негативних новин та розвитку подій на фронті.



Жінки починали усвідомлювати довготривалість змін та невідворотність нової реальності, в якій треба знову шукати себе, шлях для себе та своєї сім’ї.



Жінки опинялися в умовах, коли чоловік/партнер ставши військовослужбовцем, перестав бути активною частиною їхнього цивільного життя, не міг підтримати так, як вони цього потребували», – каже Ірина.



Крім того, зі службою чоловіка стосунки у парі зазнали змін, як і ролі та обов’язки жінок в них.



Коли прийшло усвідомлення того, що зміни реальні та чоловік далеко, жінки почали помічати у себе:



болісне сприйняття закоханих пар чи батьків, які проводять час з сім’ями;

відчуття покинутості та злості через це;

відчуття несправедливості, заздрості і злості на цивільних, які не воюють;

дискомфорт в перебуванні у натовпі, серед незнайомців;

неможливість покластися на партнера у задоволенні емоційних чи фізичних потреб.

Консультантка з військової психології також поради жінкам, як берегти себе, поки чоловік воює.



«Як би це не звучало егоїстично, але, дорогі жінки та дівчата, Дозвольте собі жити не лише службою чоловіка.



Ми вже говорили про те, що після того, як чоловік пішов на війну, жінки з усіх сил намагалися відновити рутину, стабілізувати життя, часом навіть обмежили соціальні контакти чи спілкування з певними людьми.



Це можна розглянути і з точки зору намагань покращити психоемоційний стан в умовах невизначеності, постійної тривоги та проживанні важкого досвіду», – наголосила Ірина.



Серед способів покращити свій стан жінки найчастіше вдаються до таких як:



психотерапія,

зайнятість (будь-чим, що відволікає та приносить розраду),

спорт,

шопінг,

прогулянки,

громадська /волонтерська діяльність,

навчання,

медитація, йога,

абстрагування,

гумор.



«А ще важливим є ДОЗВІЛ самій собі НЕ ЖИТИ лише службою чоловіка, дбати про себе, наповнюватись ресурсом, використовуючи ті способи, які близькі та ефективні конкретно вам.



Пам’ятайте, що Ваш емоційний стан – це настрій чоловіка на передовій», – резюмувала ведуча.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Як жінкам чекати чоловіків з війни і не зійти з розуму – розповіла консультантка з військової психологіїу новому випуску соціального проєкту «Наші вдома» на телеканалі «Конкурент TV» Нагадаємо, «Наші вдома» – спільний проєкт телеканалу та Фонду пітримки ветеранів «Свідомі».Авторка поєкту пояснила, що переживає жінка, поки чоловік воює.«Коли прийшло розуміння того, що чоловік воює, більшість жінок відновлювали або шукали нові ресурси та опору, щоб віднайти сили, контроль та внести хоча б мінімальні покращення в життя.Наприклад, облаштовували домашній простір, переїхали в більш комфортне житло, влаштувалися чи змінили роботу, відновлювали психоемоційний стан.Зрозуміло, що усе це відбувалось під постійним тиском тривоги за життя свого чоловіка/партнера та рідних, потоку негативних новин та розвитку подій на фронті.Жінки починали усвідомлювати довготривалість змін та невідворотність нової реальності, в якій треба знову шукати себе, шлях для себе та своєї сім’ї.Жінки опинялися в умовах, коли чоловік/партнер ставши військовослужбовцем, перестав бути активною частиною їхнього цивільного життя, не міг підтримати так, як вони цього потребували», – каже Ірина.Крім того, зі службою чоловіка стосунки у парі зазнали змін, як і ролі та обов’язки жінок в них.Коли прийшло усвідомлення того, що зміни реальні та чоловік далеко, жінки почали помічати у себе:болісне сприйняття закоханих пар чи батьків, які проводять час з сім’ями;відчуття покинутості та злості через це;відчуття несправедливості, заздрості і злості на цивільних, які не воюють;дискомфорт в перебуванні у натовпі, серед незнайомців;неможливість покластися на партнера у задоволенні емоційних чи фізичних потреб.Консультантка з військової психології також поради жінкам, як берегти себе, поки чоловік воює.«Як би це не звучало егоїстично, але, дорогі жінки та дівчата, Дозвольте собі жити не лише службою чоловіка.Ми вже говорили про те, що після того, як чоловік пішов на війну, жінки з усіх сил намагалися відновити рутину, стабілізувати життя, часом навіть обмежили соціальні контакти чи спілкування з певними людьми.Це можна розглянути і з точки зору намагань покращити психоемоційний стан в умовах невизначеності, постійної тривоги та проживанні важкого досвіду», – наголосила Ірина.Серед способів покращити свій стан жінки найчастіше вдаються до таких як:психотерапія,зайнятість (будь-чим, що відволікає та приносить розраду),спорт,шопінг,прогулянки,громадська /волонтерська діяльність,навчання,медитація, йога,абстрагування,гумор.«А ще важливим є ДОЗВІЛ самій собі НЕ ЖИТИ лише службою чоловіка, дбати про себе, наповнюватись ресурсом, використовуючи ті способи, які близькі та ефективні конкретно вам.Пам’ятайте, що Ваш емоційний стан – це настрій чоловіка на передовій», – резюмувала ведуча.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію