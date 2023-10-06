На одній з ділянок у Луцьку комунальники відновлюють теплоізоляцію мереж

На одній з ділянок у Луцьку комунальники відновлюють теплоізоляцію мереж
На одній з ділянок у Луцьку, протяжністю 600 метрів, стартували роботи з теплоізоляції теплових мереж.

Станом на 12 листопада майстри ізолювали 100 метрів мережі. Роботи планують завершити до 20 грудня, розповів Суспільному директор комунального підприємства Луцьктепло Іван Скорупський.

Тепломережа, на якій працюють комунальники, експлуатується 45 років.

Зі слів Івана Скорупського, нова ізоляція допоможе уникнути тепловтрат. На труби діаметром 530 мм майстри наносять пінополіуретан.

Усі роботи відбуваються в рамках інвестиційної програми. Вартість виконання — 8 мільйонів 300 тисяч гривень. Зі слів Івана Скорупського, витрати окупляться завдяки зменшенню тепловтрати.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Луцьк, котельні, обладнання
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Заступник голови Волинської ОВА Тарас Шкітер розповів, як в області підтримують ветеранів
5 причин, чому варто пишатись лісомисливською галуззю Волині
Завдала збитків на мільйон гривень: очільницю Шацького нацпарку Христецьку не можуть засудити вже півтора року
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На одній з ділянок у Луцьку комунальники відновлюють теплоізоляцію мереж
Сьогодні, 07:15
У Києві ЛГБТ-фестиваль проведуть у День пам'яті жертв Голодомору: що кажуть українці
Сьогодні, 05:14
В'ячеслав Узелков помер: стала відома причина смерті 45-річного боксера
Сьогодні, 03:12
Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 13 листопада
Сьогодні, 01:30
13 листопада на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Схожі новини
У Луцьку встановили нову диспетчерську систему на трьох дахових котельнях У Луцьку встановили нову диспетчерську систему на трьох дахових котельнях
28 лютий, 20:46
У Луцьку тимчасово призупинять роботу котельні і ЦТП У Луцьку тимчасово призупинять роботу котельні і ЦТП
13 серпень, 18:03
Через ремонт котельні центральні вулиці Луцька до літа залишились без гарячої води Через ремонт котельні центральні вулиці Луцька до літа залишились без гарячої води
01 квітень, 13:00
На «Луцькводоканалі» запрацювало нове обладнання і спецтехніка за 338 тисяч євро. ВІДЕО На «Луцькводоканалі» запрацювало нове обладнання і спецтехніка за 338 тисяч євро. ВІДЕО
06 жовтень, 2023, 23:23
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На одній з ділянок у Луцьку комунальники відновлюють теплоізоляцію мереж
Сьогодні, 07:15
 0
У Києві ЛГБТ-фестиваль проведуть у День пам'яті жертв Голодомору: що кажуть українці
Сьогодні, 05:14
 0
В'ячеслав Узелков помер: стала відома причина смерті 45-річного боксера
Сьогодні, 03:12
 0
Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 13 листопада
Сьогодні, 01:30
 0
13 листопада на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Медіа
відео
1/8