На одній з ділянок у Луцьку комунальники відновлюють теплоізоляцію мереж





Станом на 12 листопада майстри ізолювали 100 метрів мережі. Роботи планують завершити до 20 грудня, розповівІван Скорупський.



Тепломережа, на якій працюють комунальники, експлуатується 45 років.



Зі слів Івана Скорупського, нова ізоляція допоможе уникнути тепловтрат. На труби діаметром 530 мм майстри наносять пінополіуретан.



Усі роботи відбуваються в рамках інвестиційної програми. Вартість виконання — 8 мільйонів 300 тисяч гривень. Зі слів Івана Скорупського, витрати окупляться завдяки зменшенню тепловтрати.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На одній з ділянок у Луцьку, протяжністю 600 метрів, стартували роботи з теплоізоляції теплових мереж.Станом на 12 листопада майстри ізолювали 100 метрів мережі. Роботи планують завершити до 20 грудня, розповів Суспільному директор комунального підприємства ЛуцьктеплоТепломережа, на якій працюють комунальники, експлуатується 45 років.Зі слів Івана Скорупського, нова ізоляція допоможе уникнути тепловтрат. На труби діаметром 530 мм майстри наносять пінополіуретан.Усі роботи відбуваються в рамках інвестиційної програми. Вартість виконання — 8 мільйонів 300 тисяч гривень. Зі слів Івана Скорупського, витрати окупляться завдяки зменшенню тепловтрати.

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