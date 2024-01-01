У Києві ЛГБТ-фестиваль проведуть у День пам'яті жертв Голодомору: що кажуть українці

У Києві ЛГБТ-фестиваль проведуть у День пам'яті жертв Голодомору: що кажуть українці
Представники Kyiv Pride анонсували проведення у столиці благодійного освітнього фестивалю "Квір пропаганда фест", який проходитиме 23 та 24 листопада.

"Вихідні створені для того, щоб відновлювати баланс квірності в інформаційному просторі та поповнювати власні знання. Тому квір пропаганда фест пройде у суботу та неділю, 23 та 24 листопада відповідно", – йдеться у повідомленні Kyiv Pride.

І все б нічого, але у Мережі зауважили, що ці дати припадають на День пам'яті жертв Голодомору, який є днем жалоби для українців. Більшість українців у коментарях висловили думку, що захід ЛГБТ-спільноти можна було провести у якийсь інший день, передає ТСН.

"Вважаю це нічим інакшим як руснявою провокацією та зневагою до загиблих і постраждалих від комуністичного терору", – заявив військовослужбовець 24-го ОШБ "Айдар" Станіслав Бунятов з позивним "Осман".

Навіть прихильники цього руху розкритикували ідею фестивалю Kyiv Pride у жалобний для всіх українців день.

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Теги: ЛГБТ, скандал
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