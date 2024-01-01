Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 13 листопада

Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 13 листопада
Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 13 листопада 2024 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексу — від показника 2 до 9. Чим вищий К-індекс, тим сильніший буря та її наслідки та вплив на людей і техніку.

У середу, 13 листопада, буря вщухне – до К-індексу 4 (жовтий рівень).

Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години.

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Теги: магнітні бурі, Україна
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