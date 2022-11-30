Чи можна жінкам заходити до храму в брюках: пояснення священника з Волині

Віктор Возняк розвіяв поширений стереотип про нібито заборону жінкам заходити до храму в брюках. За його словами, така заборона не існує в жодній з Православних церков світу, окрім РПЦ і навіть там вона не є загальною нормою.



Про це настоятель парафії Святого Архистратига Михаїла міста Любомль написав у соціальній мережі «Facebook», передає



«Для наших священнослужителів головне не те, в якому одязі людина приходить до храму, а з якими намірами та духовними потребами», — наголосив він.



Отець Віктор зазначив, що міф про заборону ґрунтується на неправильному трактуванні Писання, зокрема, рядка зі Старого Завіту, де йдеться про чоловічий і жіночий одяг. Водночас він наголошує, що в часи написання Старого Завіту і чоловіки, і жінки носили подібні вбрання, і там не йшлося про брюки як елемент одягу.



Священник також додав, що різниця в одязі у ті часи полягала лише в деяких деталях — довжині, ширині та матеріалі тканини. Він вважає, що згадані в Писанні заборони спрямовані на збереження природної відмінності статей, а не на обмеження вибору одягу.



«Для Бога важливе не зовнішнє, а внутрішнє. Наша церква завжди відкрита для всіх — незалежно від того, в чому людина прийшла до храму. Важливіша душевна краса та прагнення до молитви», — підсумував священник.

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