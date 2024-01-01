На Волині прогнозують ожеледицю: чи готові дорожники до зими





Про це попередили в обласному гідрометеоцентрі і оголосили "жовтий" рівень небезпечності.



Ігор Кравчук, до початку зими зробили необхідний запас солі і піщано-соляної суміші.



"На замовлення Служби дорожні підприємства, відповідальні за експлуатаційне утримання автомобільних доріг державного значення, на сьогодні заготовили 4400 тонн солі та 5600 тонн піщано-соляної суміші", — каже Ігор Кравчук.



Зі слів посадовця, для проведення робіт з зимового утримання автошляхів у Волинській області будуть працювати загалом 100 одиниць техніки. З них 47 — комбіновані дорожні машини та розподільники протиожеледних матеріалів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У середу, 13 листопада, на території Луцька та області синоптики прогнозують дощ із мокрим снігом та ожеледицю.Про це попередили в обласному гідрометеоцентрі і оголосили "жовтий" рівень небезпечності. Суспільне звернулося за коментарем до дорожників і запитало, чи готова область до ускладнення погодних умов. Як розповів заступник начальника Служби відновлення та розвитку інфраструктури Волині, до початку зими зробили необхідний запас солі і піщано-соляної суміші."На замовлення Служби дорожні підприємства, відповідальні за експлуатаційне утримання автомобільних доріг державного значення, на сьогодні заготовили 4400 тонн солі та 5600 тонн піщано-соляної суміші", — каже Ігор Кравчук.Зі слів посадовця, для проведення робіт з зимового утримання автошляхів у Волинській області будуть працювати загалом 100 одиниць техніки. З них 47 — комбіновані дорожні машини та розподільники протиожеледних матеріалів.

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