У Луцьку – скандал на кладовищі: жінка приїхала хоронити брата, а могила вже зайнята

Антоніна приїхала хоронити рідного брата, але місце вже було зайняте. Там поховали чужого для родини Козілевичів чоловіка.



Про це жінка розповіла сайту



22 роки тому на кладовищі поховали спочатку тітку пані Антоніни, а через 5 місяців у засвіти відійшов і її батько.



«Це кладовище не відносилося до жодного похоронного бюро міста Луцька. Це старе кладовище, воно відносилося до церкви… Місце непроізвольно залишилось, закріпилося за нами. Достатньо було того, що на одній могилі написано Козілевич Микола Степанович (батько, – ред.), на другій могилі скраєчку тоже (могила тітки, – ред.), а посередині було два місця для дітей – для мене та мого брата», – розповіла лучанка.



На запитання, чи огороджували вони місце поховання, Антоніна відповіла, що ні:



«А нащо його огороджувати? Мій батько не мав бажання, щоб йому забори ставили».



У жовтні 2024 року після важкої недуги помер брат пані Антоніни. І яким жахливим було її здивування, коли місце на кладовищі, яке, на думку жінки, мало б бути закріплене за їхньою родиною, виявилося зайнятим. Там похоронили чоловіка, могили родичів яких розташовані неподалік.



Жінка також каже, що найімовірніше це сталося, коли вона була в лікарні.



У відчаї Антоніна погодилась поховати брата на кладовищі у селі Забороль. Але у всій цій прикрій історії вона звинувачує директора Луцького спеціалізованого комбінату комунально-побутового обслуговування Василя Цетнара.



«Коли одні воюють, гинуть, а другі чинять дикі речі з могилами, осквернять пам’ять покійного ради своїх корупційних дій. А може йому хтось повірить. що він за дякую в середині родини, а сам двох могил підхоронював чужу людину без дозволу дітей родини. Порушивши заповіт покійного. Чому наші найдорожчі покійні рідні не мають спокою через 21 рік після поховання??? Наруга над могилою покійника великим сміливцем Директором Центарем Васьком Павловичом. Цинізм зашкалює», – обурилась жінка у фейсбуці.



Крім того, з її слів, під час поховання чужого їхній родині чоловіка, могили батька та тітки були зруйновані – знищені троянди, півонія, викорчуваний бузок.



Після похорону брата пані Антоніна розповідає, що навідалась до Василя Цетнара, але його на робочому місці не було.



Телефоном вона домовилась зустрітися із ним на кладовищі – на місці скандального захоронення. Щоправда розмова видалась на підвищених тонах і ні про що домовитися не вдалося.



Наразі пані Антоніна звернулась до адвоката, аби через суд добитися справедливості та перезахоронити брата із Забороля на кладовище на Володимирській до могил батька та тітки.



Чому місце на кладовищі віддали іншій родині?



Журналісти сайту «Конкурент» звернулися за коментарем до Василя Цетнара. Посадовець переконує, що місце між могилами рідних лучанки Антоніни у журналі реєстрації поховань на вказане як подвійна могила.



«Вони самі так думають, що там похоронили незаконно. Між першою могилою біля огорожі і другою – десь три метри відстань. Територія була заросша – там були дерева, нічого там не було. Стояв там хрест і могили були недоглянуті, неприбрані. Людина похована 22 роки тому, стоїть одинарний хрест, через три метри стоїть другий хрест... Між ними пусто, розумієте, земля пустує. Звернулися люди, чиї поховання в ногах. Приїхали оглянули, ніякої лавочки… В нашому журналі ніде не обозначено, що це подвійна могила», – пояснив комунальник.



Василь Цетнар також додав, що ніякої наруги над могилами Козілевичів ніхто не робив.



«Якби вона за той період звернулася коли-небудь на комбінат і сказала б, що там поховані родичі, я хочу собі це місце забронювати. Якби вона те місце забронювала, не думаю, що там якісь питання виникали б», – сказав він.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На кладовищі у Луцьку, що на вулиці Володимирська, стався прикрий інцидент – лучанкаприїхала хоронити рідного брата, але місце вже було зайняте. Там поховали чужого для родиничоловіка.Про це жінка розповіла сайту «Конкурент» 22 роки тому на кладовищі поховали спочатку тітку пані Антоніни, а через 5 місяців у засвіти відійшов і її батько.«Це кладовище не відносилося до жодного похоронного бюро міста Луцька. Це старе кладовище, воно відносилося до церкви… Місце непроізвольно залишилось, закріпилося за нами. Достатньо було того, що на одній могилі написано Козілевич Микола Степанович (батько, – ред.), на другій могилі скраєчку тоже (могила тітки, – ред.), а посередині було два місця для дітей – для мене та мого брата», – розповіла лучанка.На запитання, чи огороджували вони місце поховання, Антоніна відповіла, що ні:«А нащо його огороджувати? Мій батько не мав бажання, щоб йому забори ставили».У жовтні 2024 року після важкої недуги помер брат пані Антоніни. І яким жахливим було її здивування, коли місце на кладовищі, яке, на думку жінки, мало б бути закріплене за їхньою родиною, виявилося зайнятим. Там похоронили чоловіка, могили родичів яких розташовані неподалік.Жінка також каже, що найімовірніше це сталося, коли вона була в лікарні.У відчаї Антоніна погодилась поховати брата на кладовищі у селі Забороль. Але у всій цій прикрій історії вона звинувачує директора Луцького спеціалізованого комбінату комунально-побутового обслуговування Василя Цетнара.«Коли одні воюють, гинуть, а другі чинять дикі речі з могилами, осквернять пам’ять покійного ради своїх корупційних дій. А може йому хтось повірить. що він за дякую в середині родини, а сам двох могил підхоронював чужу людину без дозволу дітей родини. Порушивши заповіт покійного. Чому наші найдорожчі покійні рідні не мають спокою через 21 рік після поховання??? Наруга над могилою покійника великим сміливцем Директором Центарем Васьком Павловичом. Цинізм зашкалює», – обурилась жінка у фейсбуці.Крім того, з її слів, під час поховання чужого їхній родині чоловіка, могили батька та тітки були зруйновані – знищені троянди, півонія, викорчуваний бузок.Після похорону брата пані Антоніна розповідає, що навідалась до Василя Цетнара, але його на робочому місці не було.Телефоном вона домовилась зустрітися із ним на кладовищі – на місці скандального захоронення. Щоправда розмова видалась на підвищених тонах і ні про що домовитися не вдалося.Наразі пані Антоніна звернулась до адвоката, аби через суд добитися справедливості та перезахоронити брата із Забороля на кладовище на Володимирській до могил батька та тітки.Журналісти сайту «Конкурент» звернулися за коментарем до. Посадовець переконує, що місце між могилами рідних лучанки Антоніни у журналі реєстрації поховань на вказане як подвійна могила.«Вони самі так думають, що там похоронили незаконно. Між першою могилою біля огорожі і другою – десь три метри відстань. Територія була заросша – там були дерева, нічого там не було. Стояв там хрест і могили були недоглянуті, неприбрані. Людина похована 22 роки тому, стоїть одинарний хрест, через три метри стоїть другий хрест... Між ними пусто, розумієте, земля пустує. Звернулися люди, чиї поховання в ногах. Приїхали оглянули, ніякої лавочки… В нашому журналі ніде не обозначено, що це подвійна могила», – пояснив комунальник.Василь Цетнар також додав, що ніякої наруги над могилами Козілевичів ніхто не робив.«Якби вона за той період звернулася коли-небудь на комбінат і сказала б, що там поховані родичі, я хочу собі це місце забронювати. Якби вона те місце забронювала, не думаю, що там якісь питання виникали б», – сказав він.

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