Била металевою каструлею по голові: на Волині засудили жінку за систематичні побої та знущання над матір’ю
Сьогодні, 20:38
У Волинській області судили жінку, яка постійно била і ображала матір на підґрунті зловживання спиртним.
Про це йдеться у вироку Любешівського районного суду від 8 листопада 2024 року, передає ВСН.
З березня по липень нинішнього року жінка систематично била і словесно ображала матір. І все це на фоні зловживання спиртним. Обвинувачена била матір кулаками, шарпала за волосся, наносила удари металевою каструлею по голові та ображала лайкою.
Потерпіла не витримала і звернулася за допомогою до правоохоронних органів. Під час судового засідання жінки сказали, що примирилися одна з одною. Та все ж судя визнав обвинувачену винною у скоєнні кримінального правопорушення .
«На підставі вказаного, дотримуючись принципів законності, справедливості, обґрунтованості та індивідуалізації покарання, суд дійшов висновку, що обвинуваченій слід призначити покарання в межах санкції ч.1 ст.125КК України у виді штрафу в розмірі 50 (п`ятдесяти) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян», - йдеться у вироку.
Фактично жінку оштрафували на 850 гривень. Також обвинуваченій призначено покарання у виді пробаційного нагляду строком на рік. Покарання у виді пробаційного нагляду полягає в обмеженні прав і свобод засудженого, визначених законом і встановлених вироком суду, із застосуванням наглядових та соціально-виховних заходів без ізоляції від суспільства.
Крім цього, до неї застосовано обмежувальний захід - направлення для проходження програми для кривдників строком на три місяці.
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Про це йдеться у вироку Любешівського районного суду від 8 листопада 2024 року, передає ВСН.
З березня по липень нинішнього року жінка систематично била і словесно ображала матір. І все це на фоні зловживання спиртним. Обвинувачена била матір кулаками, шарпала за волосся, наносила удари металевою каструлею по голові та ображала лайкою.
Потерпіла не витримала і звернулася за допомогою до правоохоронних органів. Під час судового засідання жінки сказали, що примирилися одна з одною. Та все ж судя визнав обвинувачену винною у скоєнні кримінального правопорушення .
«На підставі вказаного, дотримуючись принципів законності, справедливості, обґрунтованості та індивідуалізації покарання, суд дійшов висновку, що обвинуваченій слід призначити покарання в межах санкції ч.1 ст.125КК України у виді штрафу в розмірі 50 (п`ятдесяти) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян», - йдеться у вироку.
Фактично жінку оштрафували на 850 гривень. Також обвинуваченій призначено покарання у виді пробаційного нагляду строком на рік. Покарання у виді пробаційного нагляду полягає в обмеженні прав і свобод засудженого, визначених законом і встановлених вироком суду, із застосуванням наглядових та соціально-виховних заходів без ізоляції від суспільства.
Крім цього, до неї застосовано обмежувальний захід - направлення для проходження програми для кривдників строком на три місяці.
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