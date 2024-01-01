Била металевою каструлею по голові: на Волині засудили жінку за систематичні побої та знущання над матір’ю

Била металевою каструлею по голові: на Волині засудили жінку за систематичні побої та знущання над матір’ю
У Волинській області судили жінку, яка постійно била і ображала матір на підґрунті зловживання спиртним.

Про це йдеться у вироку Любешівського районного суду від 8 листопада 2024 року, передає ВСН.

З березня по липень нинішнього року жінка систематично била і словесно ображала матір. І все це на фоні зловживання спиртним. Обвинувачена била матір кулаками, шарпала за волосся, наносила удари металевою каструлею по голові та ображала лайкою.

Потерпіла не витримала і звернулася за допомогою до правоохоронних органів. Під час судового засідання жінки сказали, що примирилися одна з одною. Та все ж судя визнав обвинувачену винною у скоєнні кримінального правопорушення .

«На підставі вказаного, дотримуючись принципів законності, справедливості, обґрунтованості та індивідуалізації покарання, суд дійшов висновку, що обвинуваченій слід призначити покарання в межах санкції ч.1 ст.125КК України у виді штрафу в розмірі 50 (п`ятдесяти) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян», - йдеться у вироку.

Фактично жінку оштрафували на 850 гривень. Також обвинуваченій призначено покарання у виді пробаційного нагляду строком на рік. Покарання у виді пробаційного нагляду полягає в обмеженні прав і свобод засудженого, визначених законом і встановлених вироком суду, із застосуванням наглядових та соціально-виховних заходів без ізоляції від суспільства.

Крім цього, до неї застосовано обмежувальний захід - направлення для проходження програми для кривдників строком на три місяці.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: суд, покарання
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Заступник голови Волинської ОВА Тарас Шкітер розповів, як в області підтримують ветеранів
5 причин, чому варто пишатись лісомисливською галуззю Волині
Завдала збитків на мільйон гривень: очільницю Шацького нацпарку Христецьку не можуть засудити вже півтора року
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Суд на Волині зобов'язав УПЦ МП повернути Успенський собор державі
Сьогодні, 21:15
Била металевою каструлею по голові: на Волині засудили жінку за систематичні побої та знущання над матір’ю
Сьогодні, 20:38
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 13 листопада
Сьогодні, 20:00
У Луцьку попрощалися з 23-річним Героєм Степаном Осипчуком
Сьогодні, 19:00
Що приготувати з гарбуза: ТОП-3 рецепти від луцького шеф-кухаря
Сьогодні, 18:55
Схожі новини
Малюки були брудні, вдома - безлад та холод: на Волині оштрафували матір, яка пила і не доглядала за дітьми Малюки були брудні, вдома - безлад та холод: на Волині оштрафували матір, яка пила і не доглядала за дітьми
11 листопад, 07:15
На Волині покарали переселенця, який намагався втекти в Польщу На Волині покарали переселенця, який намагався втекти в Польщу
11 листопад, 01:30
Суд виправдав звинуваченого в переправленні ухилянтів засновника благодійного фонду з Луцька Суд виправдав звинуваченого в переправленні ухилянтів засновника благодійного фонду з Луцька
10 листопад, 20:43
Помічниця голови суду на Рівненщині уникла покарання за переправлення 120 ухилянтів Помічниця голови суду на Рівненщині уникла покарання за переправлення 120 ухилянтів
21 жовтень, 21:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Суд на Волині зобов'язав УПЦ МП повернути Успенський собор державі
Сьогодні, 21:15
 0
Била металевою каструлею по голові: на Волині засудили жінку за систематичні побої та знущання над матір’ю
Сьогодні, 20:38
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 13 листопада
Сьогодні, 20:00
 0
У Луцьку попрощалися з 23-річним Героєм Степаном Осипчуком
Сьогодні, 19:00
 0
Що приготувати з гарбуза: ТОП-3 рецепти від луцького шеф-кухаря
Сьогодні, 18:55
 0
Медіа
відео
1/8