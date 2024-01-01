У Луцьку попрощалися з 23-річним Героєм Степаном Осипчуком

У Луцьку попрощалися з 23-річним Героєм Степаном Осипчуком
У Луцьку попрощалися з 23-річним Героєм Степаном Осипчуком.

Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.

Сьогодні, 12 листопада, у кафедральному соборі Святої Трійці в Луцьку відбувся чин похорону військовослужбовця Осипчука Степана Георгійовича (20.07.2001 року народження).

Герой загинув 28 жовтня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Вовчанськ Харківської області.

Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
У Луцьку попрощалися з 23-річним Героєм Степаном Осипчуком
У Луцьку попрощалися з 23-річним Героєм Степаном Осипчуком
У Луцьку попрощалися з 23-річним Героєм Степаном Осипчуком
У Луцьку попрощалися з 23-річним Героєм Степаном Осипчуком



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Заступник голови Волинської ОВА Тарас Шкітер розповів, як в області підтримують ветеранів
5 причин, чому варто пишатись лісомисливською галуззю Волині
Завдала збитків на мільйон гривень: очільницю Шацького нацпарку Христецьку не можуть засудити вже півтора року
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку попрощалися з 23-річним Героєм Степаном Осипчуком
Сьогодні, 19:00
Що приготувати з гарбуза: ТОП-3 рецепти від луцького шеф-кухаря
Сьогодні, 18:55
У «Ягодині» прикордонники знайшли наркотики у 18-річної пасажирки автобуса
Сьогодні, 18:07
У Луцьку в 3-річної дівчинки лікарі виявили «хворобу котячих подряпин»
Сьогодні, 17:14
На Донеччині поліг Герой з Волині Віктор Добринський
Сьогодні, 16:31
Схожі новини
На Донеччині поліг Герой з Волині Віктор Добринський На Донеччині поліг Герой з Волині Віктор Добринський
Сьогодні, 16:31
«На щиті» на рідну Волинь повертається Герой Валентин Оліферчук, який загинув на Донеччині ще у травні «На щиті» на рідну Волинь повертається Герой Валентин Оліферчук, який загинув на Донеччині ще у травні
Сьогодні, 15:30
На Сумщині загинув Герой з Волині Юрій Годлевський На Сумщині загинув Герой з Волині Юрій Годлевський
Сьогодні, 14:09
На Харківщині загинув Герой з Волині Олександр Шум На Харківщині загинув Герой з Волині Олександр Шум
Сьогодні, 13:16
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку попрощалися з 23-річним Героєм Степаном Осипчуком
Сьогодні, 19:00
 0
Що приготувати з гарбуза: ТОП-3 рецепти від луцького шеф-кухаря
Сьогодні, 18:55
 0
У «Ягодині» прикордонники знайшли наркотики у 18-річної пасажирки автобуса
Сьогодні, 18:07
 0
У Луцьку в 3-річної дівчинки лікарі виявили «хворобу котячих подряпин»
Сьогодні, 17:14
 0
На Донеччині поліг Герой з Волині Віктор Добринський
Сьогодні, 16:31
 0
Медіа
відео
1/8