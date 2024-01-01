У Луцьку попрощалися з 23-річним Героєм Степаном Осипчуком





Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.



Сьогодні, 12 листопада, у кафедральному соборі Святої Трійці в Луцьку відбувся чин похорону військовослужбовця Осипчука Степана Георгійовича (20.07.2001 року народження).



Герой загинув 28 жовтня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Вовчанськ Харківської області.



Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!







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