У Луцьку попрощалися з 23-річним Героєм Степаном Осипчуком
Сьогодні, 19:00
У Луцьку попрощалися з 23-річним Героєм Степаном Осипчуком.
Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.
Сьогодні, 12 листопада, у кафедральному соборі Святої Трійці в Луцьку відбувся чин похорону військовослужбовця Осипчука Степана Георгійовича (20.07.2001 року народження).
Герой загинув 28 жовтня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Вовчанськ Харківської області.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.
Сьогодні, 12 листопада, у кафедральному соборі Святої Трійці в Луцьку відбувся чин похорону військовослужбовця Осипчука Степана Георгійовича (20.07.2001 року народження).
Герой загинув 28 жовтня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Вовчанськ Харківської області.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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