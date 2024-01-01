Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 13 листопада

Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 13 листопада
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 13 листопада.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.

Прогноз погоди на 13 листопада

Луцьк

Хмарна погода. Невеликий дощ та мокрий сніг. Ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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