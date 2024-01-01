Що приготувати з гарбуза: ТОП-3 рецепти від луцького шеф-кухаря

Що приготувати з гарбуза: ТОП-3 рецепти від луцького шеф-кухаря
Гарбуз – традиційно осінній овоч. Яскравий та насичений смаком він не тільки додає стравам сонячного кольору, але і є джерелом цінних для здоров'я речовин.

З гарбуза можна приготувати як солодкі десерти, так і вишукані солоні страви, які не залишать байдужими навіть найвибагливіших гурманів.

Попри те, що ціна гарбуза осінню на луцьких ринках та супермаркетах досить доступна, цей овоч не поступається користю іншим. Гарбуз – джерело вітамінів групи B, РР, Е, С, антиоксидантів, мікроелементів, заліза, магнію, калію, фосфору, цинку та клітковини.

Луцький шеф-кухар Дмитро Кравчук з закладу “misto.cafe.lutsk” поділився з журналістами ВолиньPost своїми улюбленими рецептами з гарбуза, які легко можна приготувати і вдома.

Гарбузовий крем-суп з двома видами сиру



Інгредієнти:

- Гарбуз – 300 грамів
- Цибуля порей – 120 грамів
- Часник – 3 зубочки
- Вершки – 150 грамів
- Вода питна – 100 грамів
- Сіль – 5 грамів
- Насіння гарбуза – 20 грамів
- Сир «Дор-блю» – 70 грамів
- Сир «Фета» – 40 грамів
- Насіння чіа – 7 грамів

Метод приготування:

Очистіть гарбуз від шкірки та насіння. Довільно наріжте цибулю, часник та гарбуз. Обсмажте 2 хвилини в сотейнику, залийте водою та вершками.

Варіть 15 хвилин на середньому вогні, допоки овочі не стануть мʼякими. Додайте два види сиру в суп та перебийте все блендером.

Додайте сіль по смаку і залиште на вогні ще на 2-3 хвилини.
Перед подачею можна прикрасити насінням чіа або гарбуза. Рекомендую додати дукілька крапель хорошої оливкової олії.
Що приготувати з гарбуза: ТОП-3 рецепти від луцького шеф-кухаря


Салат з печеного гарбуза та буряка



Інгредієнти:

- Буряк – 2 штуки
- Гарбуз – 300 грамів
- Червона цибуля – 100 грамів
- Грецький горіх – 20 грамів
- Кисломолочний сир (5 %) – 150 грамів
- Олія оливкова – 2 столові ложки
- Бальзамічний оцет – 2 столові ложки

Метод приготування:

Буряк очистіть і наріжте на шматочки. В окрему тару додайте трохи олії, буряк та загорніть у фольгу. Запечіть в духовці при температурі 200 градусів упродовж 30 хвилин.

Очистіть цибулю та гарбуз і наріжте скибочками. До запеченого буряка додайте гарбуз і цибулю, запечіть ще 20 хвилин при 200 градусах. Обсмажте волоський горіх і подрібніть ножем, перемішайте сир з горіхом.

Змішайте в ємності буряк, гарбуз та цибулю, заправте олією, бальзамічним оцтом і спеціями по смаку.

Викладіть овочі на тарілку, присипте все сумішшю горіхів та сиру.
Що приготувати з гарбуза: ТОП-3 рецепти від луцького шеф-кухаря


Млинці з гарбуза



Інгредієнти:

- Гарбуз – 300 грамів
- Яйця – 2 штуки
- Молоко – 300 грамів
- Борошно – 250 грамів
- Олія соняшникова – 2 столові ложки
- Цукор – 2 столові ложки
- Цукор ванільний – 1 чайна ложка
- Сіль

Метод приготування:

Очистіть гарбуз, наріжте довільними кубиками, залийте 100 мілілітрами води. Варіть 15 хвилин поки овоч не стане мʼяким. Перебийте гарбуз блендером до стану пюре.

В окремій тарі збийте яйця з двома видами цукру і сіллю до густої піни. Влийте гарбузове пюре до миски та всипайте борошно, постійно помішуючи тісто віничком, щоб не було грудочок. Додайте, помішуючи, молоко та олію.

Дайте тісту відпочити в холодильнику 10-15 хвилин. На добре розігріту пательню, змащену олією, налийте трохи тіста, розподіліть по всій поверхні та випікайте на середньому вогні до золотистого кольору з обох сторін.
Що приготувати з гарбуза: ТОП-3 рецепти від луцького шеф-кухаря


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Коментарі 1
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Готуйте сік з гарбуза: безкінечно корисний. Тільки не зловживайте (0,25 л через день), тому що гарбуз містить багато каротину, а зайвий каротин печінка відкидає і "жовтіє" обличчя, руки, ноги. Але таке "пожовтіння" не шкодить організму. Готуйте каші з рисом і пшоном: на такі страви потрібні лише три інгредієнти - молоко, гарбуз і крупа. Масло кладіть при вживанні.
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