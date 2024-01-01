Що приготувати з гарбуза: ТОП-3 рецепти від луцького шеф-кухаря

Гарбузовий крем-суп з двома видами сиру

Салат з печеного гарбуза та буряка

Млинці з гарбуза

Гарбуз – традиційно осінній овоч. Яскравий та насичений смаком він не тільки додає стравам сонячного кольору, але і є джерелом цінних для здоров'я речовин.З гарбуза можна приготувати як солодкі десерти, так і вишукані солоні страви, які не залишать байдужими навіть найвибагливіших гурманів.Попри те, що ціна гарбуза осінню на луцьких ринках та супермаркетах досить доступна, цей овоч не поступається користю іншим. Гарбуз – джерело вітамінів групи B, РР, Е, С, антиоксидантів, мікроелементів, заліза, магнію, калію, фосфору, цинку та клітковини.Луцький шеф-кухарз закладу “misto.cafe.lutsk” поділився з журналістами ВолиньPost своїми улюбленими рецептами з гарбуза, які легко можна приготувати і вдома.- Гарбуз – 300 грамів- Цибуля порей – 120 грамів- Часник – 3 зубочки- Вершки – 150 грамів- Вода питна – 100 грамів- Сіль – 5 грамів- Насіння гарбуза – 20 грамів- Сир «Дор-блю» – 70 грамів- Сир «Фета» – 40 грамів- Насіння чіа – 7 грамівОчистіть гарбуз від шкірки та насіння. Довільно наріжте цибулю, часник та гарбуз. Обсмажте 2 хвилини в сотейнику, залийте водою та вершками.Варіть 15 хвилин на середньому вогні, допоки овочі не стануть мʼякими. Додайте два види сиру в суп та перебийте все блендером.Додайте сіль по смаку і залиште на вогні ще на 2-3 хвилини.Перед подачею можна прикрасити насінням чіа або гарбуза. Рекомендую додати дукілька крапель хорошої оливкової олії.- Буряк – 2 штуки- Гарбуз – 300 грамів- Червона цибуля – 100 грамів- Грецький горіх – 20 грамів- Кисломолочний сир (5 %) – 150 грамів- Олія оливкова – 2 столові ложки- Бальзамічний оцет – 2 столові ложкиБуряк очистіть і наріжте на шматочки. В окрему тару додайте трохи олії, буряк та загорніть у фольгу. Запечіть в духовці при температурі 200 градусів упродовж 30 хвилин.Очистіть цибулю та гарбуз і наріжте скибочками. До запеченого буряка додайте гарбуз і цибулю, запечіть ще 20 хвилин при 200 градусах. Обсмажте волоський горіх і подрібніть ножем, перемішайте сир з горіхом.Змішайте в ємності буряк, гарбуз та цибулю, заправте олією, бальзамічним оцтом і спеціями по смаку.Викладіть овочі на тарілку, присипте все сумішшю горіхів та сиру.- Гарбуз – 300 грамів- Яйця – 2 штуки- Молоко – 300 грамів- Борошно – 250 грамів- Олія соняшникова – 2 столові ложки- Цукор – 2 столові ложки- Цукор ванільний – 1 чайна ложка- СільОчистіть гарбуз, наріжте довільними кубиками, залийте 100 мілілітрами води. Варіть 15 хвилин поки овоч не стане мʼяким. Перебийте гарбуз блендером до стану пюре.В окремій тарі збийте яйця з двома видами цукру і сіллю до густої піни. Влийте гарбузове пюре до миски та всипайте борошно, постійно помішуючи тісто віничком, щоб не було грудочок. Додайте, помішуючи, молоко та олію.Дайте тісту відпочити в холодильнику 10-15 хвилин. На добре розігріту пательню, змащену олією, налийте трохи тіста, розподіліть по всій поверхні та випікайте на середньому вогні до золотистого кольору з обох сторін.