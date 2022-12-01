У «Ягодині» прикордонники знайшли наркотики у 18-річної пасажирки автобуса





Про це повідомили у пресслужбі Волинського прикордонного загону.



Заборонену речовину прикордонники знайшли учора під час огляду автобуса «Київ - Таллінн», який прямував за кордон через пункт пропуску «Ягодин».



На одну з валіз у багажному відділенні зреагував службовий собака, натренований на пошук наркотиків. Оглянувши багаж пасажирки, 18-річної уродженки Кіровоградської області, інспектори виявили згорток з речовиною рослинного походження, ймовірно, канабісом.



Про знахідку прикордонники повідомили співробітників Нацполіції.



Виявлену речовину правоохоронці вилучили та направили на експертизу.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На кордоні з Польщею прикордонники виявили наркотики у пасажирки автобуса.Про це повідомили у пресслужбі Волинського прикордонного загону.Заборонену речовину прикордонники знайшли учора під час огляду автобуса «Київ - Таллінн», який прямував за кордон через пункт пропуску «Ягодин».На одну з валіз у багажному відділенні зреагував службовий собака, натренований на пошук наркотиків. Оглянувши багаж пасажирки, 18-річної уродженки Кіровоградської області, інспектори виявили згорток з речовиною рослинного походження, ймовірно, канабісом.Про знахідку прикордонники повідомили співробітників Нацполіції.Виявлену речовину правоохоронці вилучили та направили на експертизу.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію