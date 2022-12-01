У «Ягодині» прикордонники знайшли наркотики у 18-річної пасажирки автобуса

У «Ягодині» прикордонники знайшли наркотики у 18-річної пасажирки автобуса
На кордоні з Польщею прикордонники виявили наркотики у пасажирки автобуса.

Про це повідомили у пресслужбі Волинського прикордонного загону.

Заборонену речовину прикордонники знайшли учора під час огляду автобуса «Київ - Таллінн», який прямував за кордон через пункт пропуску «Ягодин».

На одну з валіз у багажному відділенні зреагував службовий собака, натренований на пошук наркотиків. Оглянувши багаж пасажирки, 18-річної уродженки Кіровоградської області, інспектори виявили згорток з речовиною рослинного походження, ймовірно, канабісом.

Про знахідку прикордонники повідомили співробітників Нацполіції.

Виявлену речовину правоохоронці вилучили та направили на експертизу.
У «Ягодині» прикордонники знайшли наркотики у 18-річної пасажирки автобуса
У «Ягодині» прикордонники знайшли наркотики у 18-річної пасажирки автобуса
У «Ягодині» прикордонники знайшли наркотики у 18-річної пасажирки автобуса

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Теги: Ягодин, наркотики, прикордонники
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