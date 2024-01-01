На Донеччині поліг Герой з Волині Віктор Добринський

На Донеччині поліг Герой з Волині Віктор Добринський
9 листопада 2024 року в районі ведення бойових дій біля н.п. Вознесенка Донецької області загинув Герой з Волині Добринський Віктор Володимирович, 05.11.1981 р.н., водій автомобільного відділення взводу матеріального забезпечення.

Про це повідомили у Поворській громаді.

"Від отриманих внаслідок стрілецького бою поранень обірвалося життя мужнього й відданого військовій присязі на вірність Україні воїна.

Без хорошого сина і брата, коханого чоловіка, люблячого тата залишилася родина, безутішне горе якої розділяють сусіди і односельці, друзі і побратими, вся наша громада і всі, хто знав Віктора Добринського", - йдеться в повідомленні.

12, 13 та 14 листопада у Поворській громаді оголошено днями жалоби для вшанування пам’яті загиблого військовослужбовця Добринського Віктора Володимировича.

Зазначається, що про дату і час зустрічі та поховання Героя буде повідомлено додатково.

Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!


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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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