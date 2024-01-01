«На щиті» на рідну Волинь повертається Герой Валентин Оліферчук, який загинув на Донеччині ще у травні
Сьогодні, 15:30
На вічний спочинок "На щиті" повертається в рідний край житель с. Скреготівка Луцьгого району Волинської області Валентин Сократович Оліферчук, 24 листопада 1976 р. н.
Про це повідомили у Цуманській громаді.
"Герой загинув 2 травня 2024 року під час виконання бойового завдання по захисту Батьківщини в районі населеного пункту СЕМЕНІВКА Покровського району Донецької області.
Уклін доземний БАТЬКАМ за виховання Сина.
Висловлюємо співчуття та поділяємо біль втрати разом з родиною Захисника.
Дякуємо за ПОДВИГ ГЕРОЄВІ!" - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що про час і церемонію поховання Оліферчука Валентина Сократовича буде повідомлено додатково.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили у Цуманській громаді.
"Герой загинув 2 травня 2024 року під час виконання бойового завдання по захисту Батьківщини в районі населеного пункту СЕМЕНІВКА Покровського району Донецької області.
Уклін доземний БАТЬКАМ за виховання Сина.
Висловлюємо співчуття та поділяємо біль втрати разом з родиною Захисника.
Дякуємо за ПОДВИГ ГЕРОЄВІ!" - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що про час і церемонію поховання Оліферчука Валентина Сократовича буде повідомлено додатково.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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