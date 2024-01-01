У Раді пропонують розформувати ТЦК, а їхніх працівників відправити на фронт: вийде 10 бригад

У Раді пропонують розформувати ТЦК, а їхніх працівників відправити на фронт: вийде 10 бригад
Тимчасова слідча комісія із захисту прав військовослужбовців подала звіт, у якому запропонувала розформувати територіальні центри комплектування, а замість них створити рекрутингові центри, де працюватимуть, зокрема, цивільні люди.

Про це народна депутатка Юлія Яцик, яка входить до ТСК, сказала в ефірі «Новини Live», пише Громадське.

За її словами, тимчасова слідча комісія присвятила питанню ТЦК три чи чотири засідання. На них розглядали факти побиття людей, які підлягали мобілізації, і завдання тілесних ушкоджень, що призвели до смерті. Яцик каже, що всі ці факти розслідують, а підозрювані перебувають під слідством.

Депутатка додає, що тимчасова слідча комісія запропонувала у своєму звіті розформувати ТЦК «як орган» і створити натомість рекрутингові центри, зокрема з цивільних. Вона пояснює, що працівники ТЦК — це військовослужбовці, які можуть виконувати завдання в зоні бойових дій.

«З сьогоднішньої кількості військовослужбовців ТЦК можна створити понад 10 повноцінних бригад», — сказала Яцик, однак не захотіла називати точну кількість тих, хто працює в центрах комплектування. За її словами, таких «значно менше», ніж 100 тисяч.

Тепер цей звіт ТСК мають розглянути в парламенті й проголосувати за нього. Водночас постанову про затвердження цього звіту не виносять на голосування, адже вона передбачає продовження повноважень ТСК ще на рік — а це «неприємно й боляче» для вищого військового керівництва, вважає Яцик.

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Теги: ТЦК, розформування
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