Про хоробрість зробити крок до змін: що покажуть на сцені Волинського драмтеатру 14-17 листопада





Цього тижня на сцені театру глядачі разом з героями проживатимуть тонку психологічну гру та любовні інтриги. Несподівані зустрічі та цікаві події – ось що чекає поціновувачів театрального мистецтва. А ще – багато красивої музики та хоробрих вчинків.



Пропонуємо огляд вистав, які відбудуться у драмтеатрі з 14 до 17 листопада.



На нашій сцені – гастролі Рівненського облмуздрамтеатру!



У четвер, 14 листопада, о 18:00 – романтична комедія «Пристрасті на мільйон» за п'єсою «Моя професія – синьйор з вищого світу» Джуліо Скарначчі та Ренцо Тарабузі. Режисер-постановник – народний артист України, лауреат Національної премії ім. Т. Шевченка Володимир Петрів. Тривалість – 2 години 50 хвилин.



Вистава про енергійного та винахідливого батька чималого італійського сімейства Леонідо Папагатто, який перебуває у постійному пошуку шляхів заробітку. Щоправда працювати він не дуже любить, тому обмежується дрібними шахрайськими оборудками. Він видає себе за птаха високого польоту на різних урочистостях. Зрештою не гордує й похоронами. Щоразу він повертається додому з чималеньким уловом – наїдками з чужого столу. Одного дня Леонідо вирішує зіграти по крупному і зважується на чималеньку аферу. Чи вдасться йому ця витівка? Дізнаєтесь на виставі!



Квитки на вистави можна купити у касі та адміністраторів, а також на



Стежити за подією також можна на сторінці у фейсбуці



Філософська вистава про морг, де вже важко відрізнити живих від мертвих.



У п’ятницю, 15 листопада, о 18:00 – чорна комедія «Той, що відчиняє двері» Неди Нежданої. Камерна сцена. Тривалість – 1 година 10 хвилин (без антракту).



Події у постановці відбуваються в Україні в 90-х роках минулого століття, де дві жінки одного дня прокидаються в морзі. Але чи справді вони мертві й потрапили у небуття? Телефон мовчить, за винятком поодиноких дзвінків від таємничого незнайомця. Перелякані Віра та Віка виявляють себе у пастці – у будівлі, яка в часи холодної війни була ядерним сховищем. Чи залежить їхня втеча від того, який бік вони оберуть — проєвропейський чи проросійський? А що, як зовні вируватиме ядерна війна чи пандемія?



Вже зовсім скоро ви почуєте нашу нову концертну програму!



У суботу, 16 листопада, о 17:00 – концерт «Барви осені» у виконанні артистів та естрадно-симфонічного оркестру театру. Основна сцена. Тривалість – 2 години (антракт – 15-20 хв).



Ведучі, 14 солістів, увесь оркестр на чолі із диригентом, а ще ж, звичайно, артисти балету! Тож, незабутній вечір з приємною атмосферою та чудовими виступами, гарантований! На заході прозвучать пісні, які ви точно чули на музичних сервісах, радіо чи серед трендів YouTube. Серед яких, зокрема, як зарубіжні, так і українські хіти. А це близько 30 неперевершених мелодій!



Єдиний показ вистави цього місяця!



У неділю, 17 листопада, о 12:00 – весела феєрія «Казковий день Лілеї». Основна сцена. Автор та режисер-постановник – Павло Гарбуз. Тривалість – 1 година (антракт – 15-20 хвилин).



Наважитись вирватись з обіймів владної матері і хоч раз у житті відсвяткувати свій день народження так, як хочеш ти. Про хоробрість зробити крок до змін – ця постановка.





У театрі нагадують: щонеділі після казки відбувається розіграш 4 сертифікатів для двох глядачів на перегляд вистав, а також суперприз від постійного партнера театру – українського виробника іграшок, компанії «Тигрес».



На нашій сцені – п’єса від найвидатнішого польського комедіографа ХІХ століття!



У неділю, 17 листопада, о 17:00, на основній сцені – музична комедія «Хай живе любов» за п'єсою Александра Фредро, музика Петра Свіста. Режисер-постановник – народний артист України Олександр Якимчук. Тривалість – 1 година 40 хвилин (з двома антрактами, 15-20 хвилин).



Події розгортаються в будинку майора неподалік від села, де він насолоджується відпочинком із друзями-гусарами. Панство захоплюється полюванням і шахами, втішаючись спокоєм, адже «останню жінку тільки-но вислали із садиби». Але цю ідилію порушують троє сестер, які раптово з’являються зі своїм «кортежем» чарівних дівчат. Майор і його товариші, зберігаючи честь солдата, вирішують прийняти непроханих гостей із належною повагою. Усі старання та урочисті прийоми, однак, завершуються провалом. Тим часом «дами», незважаючи на грубість господарів, мають власні плани щодо одруження майора. Сюжет загострюється навколо спроб сватання старшого, але заможного майора з Зосею — дочкою однієї з сестер. Та Зося кохає молодого поручника Едмунда. Чи переможуть інтриги, наклепи й амбіції дам, чи справжня військова чоловіча дружба?



Стежити за репертуаром Волинського академічного обласного українського музично-драматичного театр імені Тараса Шевченка можна також у соцмережах:

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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка запрошує лучан та гостей міста на перегляд вистав.Пропонуємо огляд вистав, які відбудуться у драмтеатрі з 14 до 17 листопада.У четвер,. Режисер-постановник – народний артист України, лауреат Національної премії ім. Т. Шевченка. Тривалість – 2 години 50 хвилин.Вистава про енергійного та винахідливого батька чималого італійського сімейства, який перебуває у постійному пошуку шляхів заробітку. Щоправда працювати він не дуже любить, тому обмежується дрібними шахрайськими оборудками. Він видає себе за птаха високого польоту на різних урочистостях. Зрештою не гордує й похоронами. Щоразу він повертається додому з чималеньким уловом – наїдками з чужого столу. Одного дня Леонідо вирішує зіграти по крупному і зважується на чималеньку аферу. Чи вдасться йому ця витівка? Дізнаєтесь на виставі!Квитки на вистави можна купити у касі та адміністраторів, а також на сайті театру Стежити за подією також можна на сторінці у фейсбуці «ПРИСТРАСТІ НА МІЛЬЙОН. Гастролі Рівненського драмтеатру у Луцьку» У п’ятницю,. Камерна сцена. Тривалість – 1 година 10 хвилин (без антракту).Події у постановці відбуваються в Україні в 90-х роках минулого століття, де дві жінки одного дня прокидаються в морзі. Але чи справді вони мертві й потрапили у небуття? Телефон мовчить, за винятком поодиноких дзвінків від таємничого незнайомця. Переляканітавиявляють себе у пастці – у будівлі, яка в часи холодної війни була ядерним сховищем. Чи залежить їхня втеча від того, який бік вони оберуть — проєвропейський чи проросійський? А що, як зовні вируватиме ядерна війна чи пандемія?У суботу,у виконанні артистів та естрадно-симфонічного оркестру театру. Основна сцена. Тривалість – 2 години (антракт – 15-20 хв).Ведучі, 14 солістів, увесь оркестр на чолі із диригентом, а ще ж, звичайно, артисти балету! Тож, незабутній вечір з приємною атмосферою та чудовими виступами, гарантований! На заході прозвучать пісні, які ви точно чули на музичних сервісах, радіо чи серед трендів YouTube. Серед яких, зокрема, як зарубіжні, так і українські хіти. А це близько 30 неперевершених мелодій!У неділю,. Основна сцена. Автор та режисер-постановник –. Тривалість – 1 година (антракт – 15-20 хвилин).Наважитись вирватись з обіймів владної матері і хоч раз у житті відсвяткувати свій день народження так, як хочеш ти. Про хоробрість зробити крок до змін – ця постановка.У театрі нагадують: щонеділі після казки відбуваєтьсядля двох глядачів на перегляд вистав, а також суперприз від постійного партнера театру – українського виробника іграшок, компанії «Тигрес».У неділю,, на основній сцені –, музика. Режисер-постановник – народний артист України. Тривалість – 1 година 40 хвилин (з двома антрактами, 15-20 хвилин).Події розгортаються в будинку майора неподалік від села, де він насолоджується відпочинком із друзями-гусарами. Панство захоплюється полюванням і шахами, втішаючись спокоєм, адже «останню жінку тільки-но вислали із садиби». Але цю ідилію порушують троє сестер, які раптово з’являються зі своїм «кортежем» чарівних дівчат. Майор і його товариші, зберігаючи честь солдата, вирішують прийняти непроханих гостей із належною повагою. Усі старання та урочисті прийоми, однак, завершуються провалом. Тим часом «дами», незважаючи на грубість господарів, мають власні плани щодо одруження майора. Сюжет загострюється навколо спроб сватання старшого, але заможного майора з— дочкою однієї з сестер. Та Зося кохає молодого поручника. Чи переможуть інтриги, наклепи й амбіції дам, чи справжня військова чоловіча дружба?Стежити за репертуаром Волинського академічного обласного українського музично-драматичного театр імені Тараса Шевченка можна також у соцмережах:☑️ YouTube ☑️ Facebook ☑️ Іnstagram ☑️ Viber ☑️ Telegram

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