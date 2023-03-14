Укріплення кордону з Білоруссю та захист підстанцій: Рудницький провів засідання Ради оборони Волині

Укріплення кордону з Білоруссю та захист підстанцій: Рудницький провів засідання Ради оборони Волині
Питання безпеки та оборони області залишаються актуальними повсякчас. Серед завдань, які стоять на сьогодні перед владою всіх рівнів, є захист об’єктів енергетичної інфраструктури та посилення оборонних фортифікацій вздовж українсько-білоруського кордону.

Про це повідомив голова ОВА Іван Рудницький.

Під час засідання Ради оборони області, яке відбулося сьогодні, 12 листопада, голова Волинської ОВА заслухав керівників районних військових адміністрацій та директора ПрАТ «Волиньобленерго» про хід виконання робіт для захисту підстанцій. На сьогодні роботи ще ведуться, однак визначили терміни їх завершення.

"Щодо будівництва військових інженерно-технічних та фортифікаційних споруд на півночі Волині, то про відсоток виконання робіт доповів керівник профільного департаменту. Аналогічно визначили терміни завершення робіт на кожному із рубежів оборони.

Це не лише безпека Волинської області, але й вклад для захисту усієї держави", - наголосив Рудницький.

Нагадаємо, що у Волинській військовій державній адміністрації призначили нового очільника. Ним став Іван Рудницький – колишній керівник управління Служби безпеки України у Волинській області.
Укріплення кордону з Білоруссю та захист підстанцій: Рудницький провів засідання Ради оборони Волині

На посаді Іван Рудницький замінив Юрія Погуляйка, який був керівником ОВА упродовж останній п’яти років, з грудня 2019 року.
Укріплення кордону з Білоруссю та захист підстанцій: Рудницький провів засідання Ради оборони Волині
Укріплення кордону з Білоруссю та захист підстанцій: Рудницький провів засідання Ради оборони Волині

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Теги: Рада оборони, Волинь
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