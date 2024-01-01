Івана Рудницького офіційно призначили новим головою Волинської ОВА: що про нього відомо

Івана Рудницького офіційно призначили новим головою Волинської ОВА: що про нього відомо
У Волинській військовій державній адміністрації призначили нового очільника. Ним став Іван Рудницький – колишній керівник управління Служби безпеки України у Волинській області.

Відповідний указ з’явився на офіційному сайті Президента України.

“Призначити РУДНИЦЬКОГО Івана Львовича головою Волинської обласної державної адміністрації”, – йдеться в документі.

На посаді Іван Рудницький замінив Юрія Погуляйка, який був керівником ОВА упродовж останній п’яти років, з грудня 2019 року.

Що відомо про нового очільника?

Іван Льовович Рудницький народився 14 січня 1978 року Дрогобичі на Львівщині.

За даними засобів масової інформації, у 2014–2015 роках чоловік працював заступником начальника Управління СБУ у Закарпатській області та був начальником Головного відділу по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю.

У 2015–2018 роках виконував ті ж обов’язку в Управлінні СБУ у Львівській області.

З липня 2019 до липня 2022 року Рудницький працював в Управлінні СБУ Закарпатської області. Згодом очолив Управління СБУ у Полтавській області, а у червні 2024 – Управлінні СБУ у Волинській області.

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