Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 9 листопада





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.



Прогноз погоди на 9 листопада



Луцьк



Мінлива хмарність. Без опадів. Вночі та вранці туман. Вітер східний, 3-8 м/с. Температура вночі 0-2° тепла, вдень 6-8° тепла.



Волинська область



Мінлива хмарність. Без опадів. Вночі та вранці туман. Вітер східний, 3-8 м/с. Температура вночі від 1° морозу до 4° тепла, вдень 4-9° тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 9 листопада.Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.Мінлива хмарність. Без опадів. Вночі та вранці туман. Вітер східний, 3-8 м/с. Температура вночі 0-2° тепла, вдень 6-8° тепла.Мінлива хмарність. Без опадів. Вночі та вранці туман. Вітер східний, 3-8 м/с. Температура вночі від 1° морозу до 4° тепла, вдень 4-9° тепла.

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