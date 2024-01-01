Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 9 листопада

Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 9 листопада
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 9 листопада.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.

Прогноз погоди на 9 листопада

Луцьк

Мінлива хмарність. Без опадів. Вночі та вранці туман. Вітер східний, 3-8 м/с. Температура вночі 0-2° тепла, вдень 6-8° тепла.

Волинська область

Мінлива хмарність. Без опадів. Вночі та вранці туман. Вітер східний, 3-8 м/с. Температура вночі від 1° морозу до 4° тепла, вдень 4-9° тепла.

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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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