Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 9 листопада
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 9 листопада.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.
Прогноз погоди на 9 листопада
Луцьк
Мінлива хмарність. Без опадів. Вночі та вранці туман. Вітер східний, 3-8 м/с. Температура вночі 0-2° тепла, вдень 6-8° тепла.
Волинська область
Мінлива хмарність. Без опадів. Вночі та вранці туман. Вітер східний, 3-8 м/с. Температура вночі від 1° морозу до 4° тепла, вдень 4-9° тепла.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.
Прогноз погоди на 9 листопада
Луцьк
Мінлива хмарність. Без опадів. Вночі та вранці туман. Вітер східний, 3-8 м/с. Температура вночі 0-2° тепла, вдень 6-8° тепла.
Волинська область
Мінлива хмарність. Без опадів. Вночі та вранці туман. Вітер східний, 3-8 м/с. Температура вночі від 1° морозу до 4° тепла, вдень 4-9° тепла.
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