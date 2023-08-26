У 2025 році зарплата вчителів стане вищою. Наскільки?

У 2025 році зарплата вчителів стане вищою. Наскільки?
Уряд ухвалив рішення про надбавку до заробітної плати вчителів.

Про це повідомив міністр освіти Оксен Лісовий, пише Громадське.

Як зазначається, у 2025 році вчителі отримають надбавки розміром:

1000 гривень — з 1 січня 2025 року (1300 гривень до сплати податків);

2000 гривень — з 1 вересня 2025 року (2600 гривень до сплати податків).

«Я розумію, що це рішення не розвʼязує всіх проблем, які існують сьогодні із зарплатою вчителів, та воно є першим кроком до зміни ситуації навіть в умовах воєнного стану й дефіциту бюджету», — зазначив міністр.

У серпні Лісовий зазначав, що середня зарплата вчителя в Україні становить 12 тисяч гривень. А в педагогів-«дошкільників» — узагалі 6 тисяч гривень.

«Це точно не та зарплата, яку я як міністр, і я як громадянин, і я як батько хотів би, щоб отримував учитель», — казав Лісовий.

Міністр зазначав, що закон про освіту і його кінцеві положення передбачають підняття заробітної плати до трьох прожиткових мінімумів. Але «це буде тоді, коли бюджет отримає для початку хоч би 50-60 мільярдів вільних додаткових коштів».

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Теги: вчителі, зарплата
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