У 2025 році зарплата вчителів стане вищою. Наскільки?





Про це повідомив міністр освіти Оксен Лісовий, пише



Як зазначається, у 2025 році вчителі отримають надбавки розміром:



1000 гривень — з 1 січня 2025 року (1300 гривень до сплати податків);



2000 гривень — з 1 вересня 2025 року (2600 гривень до сплати податків).



«Я розумію, що це рішення не розвʼязує всіх проблем, які існують сьогодні із зарплатою вчителів, та воно є першим кроком до зміни ситуації навіть в умовах воєнного стану й дефіциту бюджету», — зазначив міністр.



У серпні Лісовий зазначав, що середня зарплата вчителя в Україні становить 12 тисяч гривень. А в педагогів-«дошкільників» — узагалі 6 тисяч гривень.



«Це точно не та зарплата, яку я як міністр, і я як громадянин, і я як батько хотів би, щоб отримував учитель», — казав Лісовий.



Міністр зазначав, що закон про освіту і його кінцеві положення передбачають підняття заробітної плати до трьох прожиткових мінімумів. Але «це буде тоді, коли бюджет отримає для початку хоч би 50-60 мільярдів вільних додаткових коштів».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Уряд ухвалив рішення про надбавку до заробітної плати вчителів.Про це повідомив міністр освіти, пише Громадське 1000 гривень — з 1 січня 2025 року (1300 гривень до сплати податків);2000 гривень — з 1 вересня 2025 року (2600 гривень до сплати податків).«Я розумію, що це рішення не розвʼязує всіх проблем, які існують сьогодні із зарплатою вчителів, та воно є першим кроком до зміни ситуації навіть в умовах воєнного стану й дефіциту бюджету», — зазначив міністр.У серпні Лісовий зазначав, що середня зарплата вчителя в Україні становить 12 тисяч гривень. А в педагогів-«дошкільників» — узагалі 6 тисяч гривень.«Це точно не та зарплата, яку я як міністр, і я як громадянин, і я як батько хотів би, щоб отримував учитель», — казав Лісовий.Міністр зазначав, що закон про освіту і його кінцеві положення передбачають підняття заробітної плати до трьох прожиткових мінімумів. Але «це буде тоді, коли бюджет отримає для початку хоч би 50-60 мільярдів вільних додаткових коштів».

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