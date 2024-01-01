У суботу та неділю Луцька громада прощатиметься з нашими воїнами

У суботу, 9 листопада, об 11 годині у кафедральному соборі Святої Трійці в Луцьку відбудеться відспівування військовослужбовця(01.09.1992 року народження), який загинув 26 листопада 2023 року в районі населеного пункту Авдіївка Донецької області.Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.Поховають Героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.10 листопада, у неділю, о 13 год. у храмі Успіння Пресвятої Богородиці села Шепель відбудеться відспівування(10.09.1985 року народження), який загинув 2 листопада в районі населеного пункту Новоандріївка Запорізької області.Поховають військовослужбовця на кладовищі села Шепель.