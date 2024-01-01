У суботу та неділю Луцька громада прощатиметься з нашими воїнами
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У суботу, 9 листопада, об 11 годині у кафедральному соборі Святої Трійці в Луцьку відбудеться відспівування військовослужбовця Грицюка Андрія Юрійовича (01.09.1992 року народження), який загинув 26 листопада 2023 року в районі населеного пункту Авдіївка Донецької області.
Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.
Поховають Героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.
10 листопада, у неділю, о 13 год. у храмі Успіння Пресвятої Богородиці села Шепель відбудеться відспівування Пікуся Олександра Валерійовича (10.09.1985 року народження), який загинув 2 листопада в районі населеного пункту Новоандріївка Запорізької області.
Поховають військовослужбовця на кладовищі села Шепель.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблих Героїв. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.
Поховають Героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.
10 листопада, у неділю, о 13 год. у храмі Успіння Пресвятої Богородиці села Шепель відбудеться відспівування Пікуся Олександра Валерійовича (10.09.1985 року народження), який загинув 2 листопада в районі населеного пункту Новоандріївка Запорізької області.
Поховають військовослужбовця на кладовищі села Шепель.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблих Героїв. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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