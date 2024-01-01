У суботу та неділю Луцька громада прощатиметься з нашими воїнами

У суботу та неділю Луцька громада прощатиметься з нашими воїнами
У суботу, 9 листопада, об 11 годині у кафедральному соборі Святої Трійці в Луцьку відбудеться відспівування військовослужбовця Грицюка Андрія Юрійовича (01.09.1992 року народження), який загинув 26 листопада 2023 року в районі населеного пункту Авдіївка Донецької області.

Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.

Поховають Героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.

10 листопада, у неділю, о 13 год. у храмі Успіння Пресвятої Богородиці села Шепель відбудеться відспівування Пікуся Олександра Валерійовича (10.09.1985 року народження), який загинув 2 листопада в районі населеного пункту Новоандріївка Запорізької області.

Поховають військовослужбовця на кладовищі села Шепель.

Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблих Героїв. Вічна пам'ять!


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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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