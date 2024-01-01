На Волині буде новий голова обласної військової адміністрації, – нардеп





Про це Олексій Гончаренко.



Він зазначив, що Кабмін погодив звільнення Юрія Погуляйка з посади голови Волинської обласної державної адміністрації.



Його місце займе Іван Рудницький, який з травня 2024 року очолював управління Служби безпеки України у Волинській області.



Юрій Погуляйко обіймав посаду упродовж п'яти років, з грудня 2019 року.



Також Гончаренко зазначив, що було погоджено призначення Мирослава Білецького на посаду голови Закарпатської обласної державної адміністрації.



Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що перший заступник голови Волинської ОВА Сергій Мовенко . Він звільнений з посади за власним бажанням з 1 листопада. Наразі невідомо, хто виконуватиме його обов’язки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Волинській військовій державній адміністрації буде новий очільник.Про це повідомив народний депутатВін зазначив, що Кабмін погодив звільнення Юрія Погуляйка з посади голови Волинської обласної державної адміністрації.Його місце займе, який з травня 2024 року очолював управління Служби безпеки України у Волинській області.обіймав посаду упродовж п'яти років, з грудня 2019 року.Також Гончаренко зазначив, що було погоджено призначення Мирослава Білецького на посаду голови Закарпатської обласної державної адміністрації.Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що перший заступник голови Волинської ОВА написав заяву про звільнення . Він звільнений з посади за власним бажанням з 1 листопада. Наразі невідомо, хто виконуватиме його обов’язки.

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