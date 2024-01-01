41-річний лучанин застрелив з рушниці свою знайому

Застрелив знайому з рушниці: поліцейські оперативно затримали зловмисника.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Трагедія трапилася учора, 7 листопада, у Луцькому районі. Затриманому загрожує до 15 років позбавлення волі.По обіді до поліції надійшло повідомлення від 41-річного лучанина, про те, що його знайома скоїла самогубство, застрелившись із рушниці, це 30-річна жителька обласного центру.Виїхавши на місце пригоди, поліцейські встановили, що в будинку своїх батьків, у с. Вигуричі, після розпиття спиртних напоїв, заявник вистрілив у знайому із мисливської рушниці. Жінка загинула на місці.Рушниця зареєстрована на батька зловмисника. Зброю, набої та інші речові докази правоохоронці вилучили та направили на дослідження.Лучанина затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.Нині вирішується питання про оголошення йому підозри у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України та обрання запобіжного заходу – тримання під вартою.Досудове розслідування триває.