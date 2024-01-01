Україна повернула тіла 563 полеглих захисників

Україна повернула тіла 563 полеглих захисників
Україна повернула тіла 563 загиблих військовослужбовців.

Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Зокрема, вдалося репатріювати 320 тіл захисників, які загинули на Донецькому напрямку, та 89 полеглих воїнів з Бахмутського напрямку. Також вдалося повернути 154 тіла з моргів на території рф.

Збройні сили України перевезуть репатрійовані тіла та останки до визначених державних установ. Представники правоохоронних органів та судово-медичні експерти встановлять особи загиблих.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Заступник голови Волинської ОВА Тарас Шкітер розповів, як в області підтримують ветеранів
5 причин, чому варто пишатись лісомисливською галуззю Волині
Завдала збитків на мільйон гривень: очільницю Шацького нацпарку Христецьку не можуть засудити вже півтора року
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко повідомив про звільнення зі служби
Сьогодні, 16:16
41-річний лучанин застрелив з рушниці свою знайому
Сьогодні, 15:44
Україна повернула тіла 563 полеглих захисників
Сьогодні, 15:33
Росія накопичує ракети на аеродромах і може здійснити новий масований обстріл, - ЦПД
Сьогодні, 14:56
Наступні місяці росія спробує вбити українське керівництво, — експосол України
Сьогодні, 14:18
Схожі новини
Генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко повідомив про звільнення зі служби Генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко повідомив про звільнення зі служби
Сьогодні, 16:16
Росія накопичує ракети на аеродромах і може здійснити новий масований обстріл, - ЦПД Росія накопичує ракети на аеродромах і може здійснити новий масований обстріл, - ЦПД
Сьогодні, 14:56
Наступні місяці росія спробує вбити українське керівництво, — експосол України Наступні місяці росія спробує вбити українське керівництво, — експосол України
Сьогодні, 14:18
Україна випробує естонські ракети для збиття безпілотників Україна випробує естонські ракети для збиття безпілотників
Сьогодні, 13:46
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко повідомив про звільнення зі служби
Сьогодні, 16:16
 0
41-річний лучанин застрелив з рушниці свою знайому
Сьогодні, 15:44
 0
Україна повернула тіла 563 полеглих захисників
Сьогодні, 15:33
 0
Росія накопичує ракети на аеродромах і може здійснити новий масований обстріл, - ЦПД
Сьогодні, 14:56
 0
Наступні місяці росія спробує вбити українське керівництво, — експосол України
Сьогодні, 14:18
 0
Медіа
відео
1/8