Україна повернула тіла 563 полеглих захисників
Сьогодні, 15:33
Україна повернула тіла 563 загиблих військовослужбовців.
Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.
Зокрема, вдалося репатріювати 320 тіл захисників, які загинули на Донецькому напрямку, та 89 полеглих воїнів з Бахмутського напрямку. Також вдалося повернути 154 тіла з моргів на території рф.
Збройні сили України перевезуть репатрійовані тіла та останки до визначених державних установ. Представники правоохоронних органів та судово-медичні експерти встановлять особи загиблих.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.
Зокрема, вдалося репатріювати 320 тіл захисників, які загинули на Донецькому напрямку, та 89 полеглих воїнів з Бахмутського напрямку. Також вдалося повернути 154 тіла з моргів на території рф.
Збройні сили України перевезуть репатрійовані тіла та останки до визначених державних установ. Представники правоохоронних органів та судово-медичні експерти встановлять особи загиблих.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
41-річний лучанин застрелив з рушниці свою знайому
Сьогодні, 15:44
Україна повернула тіла 563 полеглих захисників
Сьогодні, 15:33
Росія накопичує ракети на аеродромах і може здійснити новий масований обстріл, - ЦПД
Сьогодні, 14:56