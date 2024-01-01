Україна повернула тіла 563 полеглих захисників





Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.



Зокрема, вдалося репатріювати 320 тіл захисників, які загинули на Донецькому напрямку, та 89 полеглих воїнів з Бахмутського напрямку. Також вдалося повернути 154 тіла з моргів на території рф.



Збройні сили України перевезуть репатрійовані тіла та останки до визначених державних установ. Представники правоохоронних органів та судово-медичні експерти встановлять особи загиблих.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Україна повернула тіла 563 загиблих військовослужбовців.Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.Зокрема, вдалося репатріювати 320 тіл захисників, які загинули на Донецькому напрямку, та 89 полеглих воїнів з Бахмутського напрямку. Також вдалося повернути 154 тіла з моргів на території рф.Збройні сили України перевезуть репатрійовані тіла та останки до визначених державних установ. Представники правоохоронних органів та судово-медичні експерти встановлять особи загиблих.

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