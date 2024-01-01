Росія накопичує ракети на аеродромах і може здійснити новий масований обстріл, - ЦПД

Росія накопичує ракети на аеродромах і може здійснити новий масований обстріл, - ЦПД
Ворог накопичує ракети на аеродромах стратегічної авіації.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив керівник Центру протидії дезінформації при Раді нацбезпеки та оборони Андрій Коваленко.

"Кількість вже дозволяє здійснити обстріл, також готова і сама авіація. Відповідно, важливо бути готовими до цього", – написав Коваленко.

Так він прокоментував заяву російського пропагандиста про те, що нібито масованих атак Росії по Україні більше не буде. За словами пропагандиста, стратегічній авіації РФ нібито сказали "видихнути та розслабитися". Однак Коваленко закликав не вірити пропаганді Кремля.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Заступник голови Волинської ОВА Тарас Шкітер розповів, як в області підтримують ветеранів
5 причин, чому варто пишатись лісомисливською галуззю Волині
Завдала збитків на мільйон гривень: очільницю Шацького нацпарку Христецьку не можуть засудити вже півтора року
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Росія накопичує ракети на аеродромах і може здійснити новий масований обстріл, - ЦПД
Сьогодні, 14:56
Наступні місяці росія спробує вбити українське керівництво, — експосол України
Сьогодні, 14:18
Україна випробує естонські ракети для збиття безпілотників
Сьогодні, 13:46
У рідне місто «На щиті» назавжди повертається військовослужбовиця з Волині Марина Ізотова
Сьогодні, 13:08
Заморила дитину голодом – 19-річна волинянка два роки відбуватиме покарання за ґратами
Сьогодні, 12:45
Схожі новини
Наступні місяці росія спробує вбити українське керівництво, — експосол України Наступні місяці росія спробує вбити українське керівництво, — експосол України
Сьогодні, 14:18
Україна випробує естонські ракети для збиття безпілотників Україна випробує естонські ракети для збиття безпілотників
Сьогодні, 13:46
У рідне місто «На щиті» назавжди повертається військовослужбовиця з Волині Марина Ізотова У рідне місто «На щиті» назавжди повертається військовослужбовиця з Волині Марина Ізотова
Сьогодні, 13:08
Готував удари рф по Волині: СБУ у лавах ТЦК затримала «крота» російського гру Готував удари рф по Волині: СБУ у лавах ТЦК затримала «крота» російського гру
Сьогодні, 11:16
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Росія накопичує ракети на аеродромах і може здійснити новий масований обстріл, - ЦПД
Сьогодні, 14:56
 0
Наступні місяці росія спробує вбити українське керівництво, — експосол України
Сьогодні, 14:18
 0
Україна випробує естонські ракети для збиття безпілотників
Сьогодні, 13:46
 0
У рідне місто «На щиті» назавжди повертається військовослужбовиця з Волині Марина Ізотова
Сьогодні, 13:08
 0
Заморила дитину голодом – 19-річна волинянка два роки відбуватиме покарання за ґратами
Сьогодні, 12:45
 0
Медіа
відео
1/8