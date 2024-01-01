Наступні місяці росія спробує вбити українське керівництво, — експосол України

Наступні місяці росія спробує вбити українське керівництво, — експосол України
Протягом наступних місяців росія посилить атаки проти України, зокрема намагатиметься вбити українське керівництво.

Про це колишній посол України у Великій Британії Вадим Пристайко сказав у коментарі Economist, пише Громадське.

Він підтвердив оцінку журналістів, що росія відновить свої зусилля зі знищення значної частини енергетичної інфраструктури України. А також експосол вважає, що росіяни спробують убити українське керівництво в наступні місяці.

«Вони спробують щось зробити. Знищити мережу, спробувати вбити керівництво. Наступні три місяці будуть жахливими», — сказав він.

За словами Пристайка, президент України Володимир Зеленський буде намагатися робити все можливе, щоб нав’язати новообраному президенту США Дональду Трампу свою власну логіку, поки той ще не визначився зі своєю політикою щодо України.

Напередодні видання Wall Street Journal писало, що радники Трампа запропонували свої ідеї розв’язання війни в Україні, але вирішувати, за якою з них вести політику, має сам Трамп. Якої з цих стратегій він буде дотримуватися і чи буде він це робити взагалі, залишається незрозумілим.

Замахи на українське керівництво

Ще у травні 2022 року глава держави заявляв про 10 замахів на його життя. Пізніше, у березні 2024 року, Зеленський вже казав про понад 10 замахів: «Кажуть, більш як десять. Але кажуть службовці, спецслужбовці, розвідка, тому я, чесно кажучи, не рахую цю кількість».

У ГУР також повідомляли про понад 10 замахів на начальника розвідки Кирила Буданова, під час яких загинули офіцери розвідки.

Reuters цьогоріч у липні поспілкувався з неназваним високопоставленим європейським чиновником, який вів переговори з Зеленським. Той сказав, що в українського президента нібито зростає параноя щодо ймовірних замахів на нього та спроб росії дестабілізувати українське керівництво.

А в травні СБУ та Офіс генерального прокурора повідомили, що затримали групу російських агентів, до якої входили працівники Управління державної охорони, які готували замах на Зеленського, керівника ГУР Кирила Буданова, голову СБУ Василя Малюка та інших українських посадовців.

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Теги: Росія, Україна, війна
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