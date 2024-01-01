У рідне місто «На щиті» назавжди повертається військовослужбовиця з Волині Марина Ізотова

Марина Петрівна ІЗОТОВА (10.11.1972 р.н.).



Про це Ігор Чайка.



"Жінка з перших днів повномасштабної війни добровільно прийшла у нашу 100 бригаду територіальної оборони. 25 лютого 2022 року її мобілізували.



Із «Сталевою соткою» ковельчанка пройшла усі найгарячіші напрямки фронту. Її життя обірвалось 5 листопада біля села Костянтинівка Бахмутського району на Донеччині внаслідок авіаційного удару та прильоту КАБу.



Прощання з Мариною Ізотовою відбудеться завтра, 9 листопада, у такому порядку:



- 11.00 - служба в соборі Благовіщення Пресвятої Богородиці, після завершення — хода до центру міста;



- 12.00 - громадянська панахида на площі Героїв Майдану.



Поховають Марину Ізотову на Алеї Героїв міського кладовища.



Висловлюю щирі співчуття батькам — Зінаїді Іванівні та Петру Федоровичу, чоловікові Олександру, донькам Тетяні та Юлії, онукам Олександру, Анні та Ангеліні, брату Володимиру. Усім, хто знав та любив цю мужню і сильну жінку", - йдеться в повідомленні.



Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблої військовослужбовиці. Вічна пам'ять!

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