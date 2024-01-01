У рідне місто «На щиті» назавжди повертається військовослужбовиця з Волині Марина Ізотова

У рідне місто «На щиті» назавжди повертається військовослужбовиця з Волині Марина Ізотова
У рідне місто «На щиті» повертається командир господарчого відділення взводу матеріального забезпечення 2-го механізованого батальйону військової частини А7028, молодший сержант Марина Петрівна ІЗОТОВА (10.11.1972 р.н.).

Про це повідомив міський голова Ковеля Ігор Чайка.

"Жінка з перших днів повномасштабної війни добровільно прийшла у нашу 100 бригаду територіальної оборони. 25 лютого 2022 року її мобілізували.

Із «Сталевою соткою» ковельчанка пройшла усі найгарячіші напрямки фронту. Її життя обірвалось 5 листопада біля села Костянтинівка Бахмутського району на Донеччині внаслідок авіаційного удару та прильоту КАБу.

Прощання з Мариною Ізотовою відбудеться завтра, 9 листопада, у такому порядку:

- 11.00 - служба в соборі Благовіщення Пресвятої Богородиці, після завершення — хода до центру міста;

- 12.00 - громадянська панахида на площі Героїв Майдану.

Поховають Марину Ізотову на Алеї Героїв міського кладовища.

Висловлюю щирі співчуття батькам — Зінаїді Іванівні та Петру Федоровичу, чоловікові Олександру, донькам Тетяні та Юлії, онукам Олександру, Анні та Ангеліні, брату Володимиру. Усім, хто знав та любив цю мужню і сильну жінку", - йдеться в повідомленні.

Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблої військовослужбовиці. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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