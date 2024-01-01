Ще одна пожежа: на Волині вночі горів житловий будинок





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.



Пожежа в с. Селісок Любешівської громади трапилася сьогодні близько опівночі. Вогонь охопив покрівлю і перекриття, поширився на сайдингове облицювання будівлі.



На місці події працювали рятувальники 12 ДПРЧ селища Любешів та місцеві пожежні команди сіл Судче і Залізниця.



Горіння ліквідоване о 02:01. Потерпілих немає.



За попередніми даними, до пожежі призвела несправність пічного опалення.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Камінь-Каширському районі рятувальники разом з працівниками місцевої пожежної охорони ліквідували пожежу в дерев'яному житловому будинку.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.Пожежа в с. Селісок Любешівської громади трапилася сьогодні близько опівночі. Вогонь охопив покрівлю і перекриття, поширився на сайдингове облицювання будівлі.На місці події працювали рятувальники 12 ДПРЧ селища Любешів та місцеві пожежні команди сіл Судче і Залізниця.Горіння ліквідоване о 02:01. Потерпілих немає.За попередніми даними, до пожежі призвела несправність пічного опалення.

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