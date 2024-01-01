Ще одна пожежа: на Волині вночі горів житловий будинок
Сьогодні, 12:19
У Камінь-Каширському районі рятувальники разом з працівниками місцевої пожежної охорони ліквідували пожежу в дерев'яному житловому будинку.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Пожежа в с. Селісок Любешівської громади трапилася сьогодні близько опівночі. Вогонь охопив покрівлю і перекриття, поширився на сайдингове облицювання будівлі.
На місці події працювали рятувальники 12 ДПРЧ селища Любешів та місцеві пожежні команди сіл Судче і Залізниця.
Горіння ліквідоване о 02:01. Потерпілих немає.
За попередніми даними, до пожежі призвела несправність пічного опалення.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Пожежа в с. Селісок Любешівської громади трапилася сьогодні близько опівночі. Вогонь охопив покрівлю і перекриття, поширився на сайдингове облицювання будівлі.
На місці події працювали рятувальники 12 ДПРЧ селища Любешів та місцеві пожежні команди сіл Судче і Залізниця.
Горіння ліквідоване о 02:01. Потерпілих немає.
За попередніми даними, до пожежі призвела несправність пічного опалення.
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