Село в Україні перейменували на честь Головного управління розвідки

Село в Україні перейменували на честь Головного управління розвідки
Село в Одеській області назвали Гурівським на честь Головного управління розвідки (ГУР). Там кажуть, що саме Одещина історично відіграла роль у творенні національних спецслужб.

Про це розповіли в ГУР, пише Громадське.

Перейменувати село вирішили в межах процесу деколонізації. Раніше воно мало назву Першотравневе.

Як пояснюють у розвідці, у такий спосіб відзначають «важливий внесок української спецслужби в захист національних інтересів від зовнішніх загроз, зміцнення обороноздатності нашої держави» та вшановують звитяги воєнних розвідників.

Український інститут національної пам’яті також пояснював перейменування тим, що під час повномасштабної війни з росією ГУР виконує комплекс складних завдань.

Для перейменування обрали населений пункт саме на Одещині, адже ця область, мовляв, символізує тяглість історичних традицій у творенні національних спецслужб.

Так, у 1886 році в Одесі народився генерал-хорунжий Армії Української Народної Республіки та один з організаторів військової спецслужби Державного Центру УНР в екзилі Всеволод Змієнко.

Перейменування населених пунктів

У вересні Верховна Рада перейменувала понад 300 населених пунктів в Україні. Щоправда, спершу депутати провалили голосування — проблеми виникли з перейменуванням Южного, Южноукраїнська, Синельникового, Первомайська і Павлограда.

Пізніше 328 населених пунктів таки погодилися перейменувати, а 5 населених пунктів, щодо яких тривали дискусії, прибрали з постанови.

Ще пізніше депутати підтримали перейменування Южноукраїнська в Миколаївській області та Южного в Одеській. Тим часом зміну назв решти трьох міст у Раді знову провалили.

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Теги: село, перейменування
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