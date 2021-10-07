Село в Україні перейменували на честь Головного управління розвідки
Сьогодні, 11:45
Село в Одеській області назвали Гурівським на честь Головного управління розвідки (ГУР). Там кажуть, що саме Одещина історично відіграла роль у творенні національних спецслужб.
Про це розповіли в ГУР, пише Громадське.
Перейменувати село вирішили в межах процесу деколонізації. Раніше воно мало назву Першотравневе.
Як пояснюють у розвідці, у такий спосіб відзначають «важливий внесок української спецслужби в захист національних інтересів від зовнішніх загроз, зміцнення обороноздатності нашої держави» та вшановують звитяги воєнних розвідників.
Український інститут національної пам’яті також пояснював перейменування тим, що під час повномасштабної війни з росією ГУР виконує комплекс складних завдань.
Для перейменування обрали населений пункт саме на Одещині, адже ця область, мовляв, символізує тяглість історичних традицій у творенні національних спецслужб.
Так, у 1886 році в Одесі народився генерал-хорунжий Армії Української Народної Республіки та один з організаторів військової спецслужби Державного Центру УНР в екзилі Всеволод Змієнко.
Перейменування населених пунктів
У вересні Верховна Рада перейменувала понад 300 населених пунктів в Україні. Щоправда, спершу депутати провалили голосування — проблеми виникли з перейменуванням Южного, Южноукраїнська, Синельникового, Первомайська і Павлограда.
Пізніше 328 населених пунктів таки погодилися перейменувати, а 5 населених пунктів, щодо яких тривали дискусії, прибрали з постанови.
Ще пізніше депутати підтримали перейменування Южноукраїнська в Миколаївській області та Южного в Одеській. Тим часом зміну назв решти трьох міст у Раді знову провалили.
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Про це розповіли в ГУР, пише Громадське.
Перейменувати село вирішили в межах процесу деколонізації. Раніше воно мало назву Першотравневе.
Як пояснюють у розвідці, у такий спосіб відзначають «важливий внесок української спецслужби в захист національних інтересів від зовнішніх загроз, зміцнення обороноздатності нашої держави» та вшановують звитяги воєнних розвідників.
Український інститут національної пам’яті також пояснював перейменування тим, що під час повномасштабної війни з росією ГУР виконує комплекс складних завдань.
Для перейменування обрали населений пункт саме на Одещині, адже ця область, мовляв, символізує тяглість історичних традицій у творенні національних спецслужб.
Так, у 1886 році в Одесі народився генерал-хорунжий Армії Української Народної Республіки та один з організаторів військової спецслужби Державного Центру УНР в екзилі Всеволод Змієнко.
Перейменування населених пунктів
У вересні Верховна Рада перейменувала понад 300 населених пунктів в Україні. Щоправда, спершу депутати провалили голосування — проблеми виникли з перейменуванням Южного, Южноукраїнська, Синельникового, Первомайська і Павлограда.
Пізніше 328 населених пунктів таки погодилися перейменувати, а 5 населених пунктів, щодо яких тривали дискусії, прибрали з постанови.
Ще пізніше депутати підтримали перейменування Южноукраїнська в Миколаївській області та Южного в Одеській. Тим часом зміну назв решти трьох міст у Раді знову провалили.
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