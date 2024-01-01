Вогонь охопив дах будівлі: на Волині горів житловий будинок

Вогонь охопив дах будівлі: на Волині горів житловий будинок
Волинські рятувальники ліквідували пожежу житлового будинку.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

Сьогодні о 06:47 на лінію 101 надійшло повідомлення про те, що в селищі Маневичі горить житловий будинок.

На місце виклику спрямували рятувальників 13 ДПРЧ з селища.
На момент прибуття пожежно-рятувальних підрозділів вогонь охопив дах будівлі.

Рятувальники за допомогою двох водяних стволів приборкали горіння, о 07:38 пожежу повністю ліквідовано. Потерпілих немає.
Вогонь охопив дах будівлі: на Волині горів житловий будинок

Попередня причина пожежі – несправність пічного опалення.

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Теги: Волинь, пожежа, рятувальники
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