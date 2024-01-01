Вогонь охопив дах будівлі: на Волині горів житловий будинок





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.



Сьогодні о 06:47 на лінію 101 надійшло повідомлення про те, що в селищі Маневичі горить житловий будинок.



На місце виклику спрямували рятувальників 13 ДПРЧ з селища.

На момент прибуття пожежно-рятувальних підрозділів вогонь охопив дах будівлі.



Рятувальники за допомогою двох водяних стволів приборкали горіння, о 07:38 пожежу повністю ліквідовано. Потерпілих немає.



Попередня причина пожежі – несправність пічного опалення.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинські рятувальники ліквідували пожежу житлового будинку.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.Сьогодні о 06:47 на лінію 101 надійшло повідомлення про те, що в селищі Маневичі горить житловий будинок.На місце виклику спрямували рятувальників 13 ДПРЧ з селища.На момент прибуття пожежно-рятувальних підрозділів вогонь охопив дах будівлі.Рятувальники за допомогою двох водяних стволів приборкали горіння, о 07:38 пожежу повністю ліквідовано. Потерпілих немає.Попередня причина пожежі – несправність пічного опалення.

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