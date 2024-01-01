У ніч проти 8 листопада росія вдарили по Україні 92 безпілотниками різного типу, ракетами Х-59/69 та балістичною ракетою «Іскандер». Протиповітряна оборона знищила більшість дронів та всі ракети Х-59/69.Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.Керовані авіаційні ракети Х-59/69 запускали з Бєлгородської області, а дрони — з Курська, Приморсько-Ахтарська, Орла, а також мису Чауда в окупованому Криму.62 безпілотники та ракети вдалося збити в Одеській, Миколаївській, Київській, Сумській, Харківській, Полтавській, Кіровоградській, Житомирській, Чернігівській, Дніпропетровській, Хмельницькій та Івано-Франківській областях.Ще 26 дронів зникли з радарів, а один — досі в повітряному просторі України.Крім того, росіяни вдарили балістичною ракетою «Іскандер-М» із Ростовської області. Про її збиття не повідомляли. А російська тактична авіація також скинула керовані авіабомби по Харківщині та Сумщині.